L’Italia è ricca di straordinarie mostre ed eventi, culturali e divertenti, da nord a sud, da est a ovest. Purtroppo la maggior parte di questi appuntamenti sono visibili solo per un limitato periodo di tempo e poi vengono chiusi. Chi vuole visitare quella mostra o partecipare a quell’evento unico e storico, deve cogliere l’attimo. Nelle righe seguenti scopriamo 3 mostre di artisti eccezionali che presto non potranno essere più visitate.

I fine settimana sono i momenti che una persona dedica a sé stessa, perfetti per ritemprare spirito e corpo. Molti dedicano le ore di astensione dal lavoro per rilassare il corpo e la mente leggendo un buon libro. Le ore di un fine settimana sono sufficienti per leggere un testo completo. Molti si stupiranno scoprendo che utilizzando dei piccoli segreti è possibile leggere un libro di 240 pagine in sole due ore. Quindi chi ha qualche ora potrebbe anche leggere 2 libri in un solo fine settimana.

Con le giornate che si allungano e le temperature più miti, molti possono scegliere di andare alla scoperta di nuovi luoghi. Altri possono concedersi delle gite fuori porta di uno o due giorni, oppure delle mini vacanze di 3 giorni (i rinomati week end lunghi). In giro per l’Italia ci sono dei posti veramente incredibili da visitare, di una bellezza mozzafiato. Per esempio, chi vuole fare un week end indimenticabile può visitare un borgo gioiello, dormendo all’interno di una fortezza medievale con solamente 50 euro.

Un fine settimana esclusivo partecipando a 3 eventi unici e irripetibili anche con soli 10 euro

Chi non ha due giorni a disposizione e può dedicare a sé magari solamente la domenica, la può rendere memorabile in un altro modo. Si può vivere un fine settimana esclusivo anche visitando una mostra o partecipando ad un evento. A Roma fino al 27 marzo c’è una mostra di uno dei pittori più eclettici della storia, Klimt. La mostra, al Museo di Roma, ripercorre le tappe della vita artistica del pittore alla luce dei suoi stretti rapporti con l’Italia. Il visitatore rimarrà incantato e rapito dalle oltre 200 opere di Klimt e di altri artisti a lui vicini.

A Milano, a Palazzo Reale fino al 5 giugno c’è una mostra imperdibile: Tiziano e l’immagine della donna nel cinquecento veneziano. Un’occasione unica per ammirare con quale infinita maestria Tiziano e gli artisti dell’epoca vedevano la donna. Il fortunato visitatore potrà rimanere affascinato dalle opere non solo del maestro veneziano, ma anche di giganti della pittura come Giorgione, Lotto, Veronese e Tintoretto.

Al PAN di Napoli fino al 3 aprile si possono ammirare alcune opere di uno degli artisti più discussi dell’ultimo mezzo secolo, Keith Haring. L’afflusso incredibile di visitatori ha spinto gli organizzatori a prolungare l’evento. La mostra presenta oltre 100 opere non solo di Keith Haring ma anche di altri artisti protagonisti della Street Art.

