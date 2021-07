È appena arrivato disponibile e gratuito un film straordinario gratis su Prime che ci incollerà per 2 ore al divano. Per chi ama le emozioni forti, l’eterna lotta tra umani ed alieni e non disdegna i colpi di scena questo è il film giusto. Classificato come film di fantascienza ed azione “La guerra di domani” è in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon. Più di 2 ore avvincenti che scorreranno veloci nella speranza di un lieto fine che ovviamente non anticipiamo ai Lettori.

Un film straordinario gratis su Prime che ci incollerà per 2 ore al divano

Ambientato tra presente e futuro questo avvincente action movie ci mette di fronte alla cruda realtà di arruolarci tutti per combattere l’invasione aliena. Senza distinzione di età e di sesso, senza apparenti conoscenze strategiche e militari uomini comuni della terra devono proiettarsi nel futuro per evitare che la terra scompaia. Dai giorni attuali al 2051 anno probabile del termine della vita sulla terra se non riusciremo a fermare per tempo questa ennesima e terribile minaccia aliena.

La vicenda familiare strappa lacrime

Protagonista assoluto e in parte produttore del film quel Chris Pratt eroe delle ultime pellicole della saga di Jurassic Park. Qui è un ex marine ma che insegna scienze al liceo e si prende la briga di trovare la formula chimica vincente per annientare il nemico. Molto bella la parte della storia che gli fa incontrare nel viaggio temporale la figlia diventata nel frattempo soldata e biologa. C’è davvero tutto per rimanere incollati davanti allo schermo.

Curiosità finale

Gli alieni del film assomigliano in parte a quelli mitici di Alien ma sono ancora più tosti e determinati. In un momento particolarmente travagliato per il mondo del cinema e dello spettacolo “La guerra di domani” ha più volte cambiato nome. La produzione, infatti non sembrava soddisfatta dei titoli precedentemente proposti che richiamavano a fantasmi e viaggi interstellari. Si è così deciso di confluire su un titolo che per una volta dall’inglese all’italiano non cambia e rimane “La guerra di domani”.

Approfondimento

Guardando questo splendido film su Netflix e capire perché oggi l’Europa non è più la stessa