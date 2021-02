Ci sono alcuni film che entrano nel cuore e suscitano emozioni indescrivibili. Spesso non importa neanche il genere di pellicola. Ci sono dei registi e degli sceneggiatori che riescono a creare un legame con lo spettatore, a prescindere che stiano girando un film d’amore, un thriller o un giallo. Quando si crea quella connessione tra la pellicola e lo spettatore, inevitabilmente il film rimarrà per sempre impresso nel cuore e nella mente. Ed è per questo motivo che oggi vogliamo consigliare un film mozzafiato senza precedenti da guardare che ci farà emozionare.

La teoria del tutto, un emozionante viaggio nella vita di Stephen Hawking

Attori impeccabili, trama precisa, dialoghi arguti: ecco “La teoria del tutto”. James Marsh, con un’abilità disarmante, riesce a raccontare la vita del grande scienziato. E lo fa con delicatezza ma, al tempo stesso, con verità. Siamo abituati a conoscere Stephen Hawking per i suoi studi e le sue ricerche, ma in questo film viene presentato un suo lato totalmente inedito. La pellicola, infatti, inizia quando un giovane Hawking, ancora in salute, inizia gli studi presso la prestigiosa Università di Cambridge. Lo vediamo crescere, mentre coltiva il rapporto con la sua futura moglie, Jane. E poi vediamo l’arrivo della malattia, la sofferenza di un giovane promettente che ha paura di perdere tutto ciò che ha costruito. La frustrazione per un’indipendenza che sembrava persa. Ma poi la gioia di nuovo, con il matrimonio e con i successi nel campo scientifico che lo rendono uno degli intellettuali più ammirati nella storia.

I temi affrontati nel film

In questo film c’è poco di Hawking scienziato. La sua vita professionale viene raccontata, ma il film non ha nulla a che vedere con questo aspetto della sua quotidianità. Ciò che vediamo sullo schermo è l’amore incondizionato di una donna come Jane, che sostiene il marito nei momenti più duri. È la lotta quotidiana che la coppia deve affrontare, l’affetto per i figli, i problemi coniugali, la stanchezza, i limiti dell’amore e quelli dell’universo. Insomma, davvero un film mozzafiato senza precedenti da guardare che ci farà emozionare! Da non perdere assolutamente.

