Alcuni film riescono a coinvolgerci come mai prima e a farci dimenticare totalmente della realtà che ci circonda. E una trama fatta ad hoc permette proprio questo. Infatti, se stiamo guardando una pellicola e per qualche ora svuotiamo la mente per seguirla con attenzione, allora registi, attori e sceneggiatori hanno fatto un lavoro coi fiocchi. Ma scegliere il film giusto può essere complicato nell’infinita lista di cui disponiamo. Per questo vogliamo dare qualche consiglio utile, che possa aiutare nella selezione. Già in questo nostro precedente articolo, avevamo indicato una pellicola davvero meravigliosa. E anche qui potremo trovare un altro consiglio che sicuramente farà al caso nostro. Oggi, poi, cerchiamo di snocciolare la trama di un vero e proprio capolavoro, impossibile da ignorare, soprattutto se amiamo la comicità.

Un film geniale che ci farà sbellicare dalle risate e ci farà vivere una serata completamente diversa

Andiamo nel 1984 e troviamo due personaggi davvero particolari. Si tratta di un bidello, Mario (il grande Roberto Benigni), e di un maestro di scuola elementare, Saverio (interpretato dal magistrale Massimo Troisi). I due sono i protagonisti del famosissimo cult “Non ci resta che piangere”, un capolavoro nato dalle menti dei due grandi comici, che è rimasto nella storia del cinema italiano. Vediamo i due personaggi che, in un’atmosfera quasi onirica, imboccano una strada secondaria e, come per magia, vengono trasportati da una tempesta nel 1492. E da qui iniziano le loro assurde vicissitudini, tra amori e incontri con grandi personaggi della storia.

L’eccezionale rappresentazione portata avanti da Benigni e Troisi rende questa pellicola unica e rara

In questo film abbiamo l’opportunità di osservare la bravura unica di questi due comici italiani. La satira del reale, le battute che ormai sono diventate comuni nel gergo, il gioco degli schemi tradizionali. Ogni aspetto del film sembra incastonarsi alla perfezione, ogni dettaglio risulta perfetto e fa risaltare la simpatia semplice, ma acuta e intelligente, dei due attori. E in questa atmosfera che i due creano, quasi fiabesca e ai limiti del reale, in realtà si muore dal ridere.

Infatti, la sintonia sullo schermo tra Troisi e Benigni e il loro acume riescono a coinvolgere lo spettatore, facendolo divertire come mai prima d’ora. Esilaranti le scene che coinvolgono Leonardo da Vinci o Cristoforo Colombo, tanto quanto i dialoghi tra i due protagonisti. Insomma, un vero e proprio capolavoro che non possiamo non amare. Dunque, se prima non lo conoscevamo, ora sappiamo che esiste davvero un film geniale che ci farà sbellicare dalle risate e ci farà vivere una serata completamente diversa.

