Molti di noi in questo periodo si trovano a dover passare molto tempo in casa. Per questo, è bene trovare qualche passatempo utile fino a quando le restrizioni non saranno allentate. Tra le passioni più comuni che ci possono essere utili troviamo la lettura e le serie TV. E coloro a cui piace il cinema sono fortunati, perché c’è proprio il film per loro. Ed è facilissimo da vedere, lo si trova comodamente su Amazon Prime Video. Questo è un film che ha fatto la storia e che ora possiamo vedere tutti con un click.

Il western

Il film di cui stiamo parlando è uno dei grandi successi di Sergio Leone: “Per un pugno di dollari”. Quest’opera è un leggendario western che lanciò un genere nuovo, chiamato “spaghetti western”. Si tratta di un genere tipicamente italiano, che si rifà alle storie del vecchio West, dandone una visione più dura e meno mitizzata rispetto al cinema americano.

“Per un pugno di dollari” è per Sergio Leone l’iniziatore della sua cosiddetta “Trilogia del Dollaro”. Si tratta di tre film con lo stesso protagonista, ovvero Clint Eastwood nei panni di un pistolero silenzioso. Gli altri due celebri film della trilogia sono “Per qualche dollaro in più” e “Il buono, il brutto, ed il cattivo”. Quest’ultimo in particolare è ormai celeberrimo, con una scena finale memorabile.

I punti di forza del film

Uno degli aspetti più importanti di “Per un pugno di dollari” è sicuramente la colonna sonora. Essa è infatti stata composta da Ennio Morricone, il grandissimo compositore purtroppo scomparso l’anno scorso. Egli firma un lavoro magistrale, che accompagna al meglio le gesta del protagonista e le inquadrature di Leone.

“Per un pugno di dollari” è un film che ha fatto la storia e che ora possiamo vedere tutti con un click. Un’opera che racconta di faide, doppi giochi e sparatorie, e che una volta visto non dimenticheremo mai.