Si sa il maiale è sempre un po’ più complicato da cucinare. Bisogna cuocerlo bene, ma il rischio di seccare troppo la carne è sempre dietro l’angolo. Con questo trucco porteremo in tavola un filetto gustoso e da leccarsi i baffi!

Un filetto di maiale gustoso e pronto in poche mosse con questo trucco

Il segreto di questa ricetta è la baguette. Infatti cucineremo il filetto in crosta di pane, ma usando una baguette. Risolvendo il problema di arrotolare perfettamente la pasta sfoglia. Vediamo come fare.

Ingredienti

500gr circa di filetto di maiale;

1 baguette;

2 pezzi di salsiccia;

100gr circa di pancetta sottile;

Olio extra vergine d’oliva;

1 bicchiere di vino bianco;

2 rametti di rosmarino;

Spago da cucina;

Sale e pepe q.b.

Procedimento

Prima di tutto prendiamo il nostro filetto e lo laviamo velocemente sotto l’acqua corrente. Lo asciughiamo bene con della carta da cucina. Ora passiamo alla marinatura del filetto. In una ciotola capiente mettiamo il filetto, un po’ di olio, il bicchiere di vino bianco. Iniziamo a massaggiarlo e uniamo i rametti di rosmarino, poi saliamo e pepiamo. E lasciamolo riposare per almeno 15minuti.

Prendiamo la baguette e la tagliamo per la lunghezza. Come se dovessimo farcirla per fare un panino. Dopodiché togliamo quasi tutta la mollica all’interno. Ora è il momento di prendere i due pezzi di salsiccia. Togliamo la pelle e spalmiamo la carne della salsiccia all’interno del nostro panino.

È il momento di mettere il nostro filetto nel panino

Lo scoliamo del liquido della marinatura e lo mettiamo nella nostra baguette. Il liquido non va buttato, ci servirà per la cottura.

A questo punto avremo la nostra baguette farcita con salsiccia e il filetto. Per poter controllare meglio la cottura della carne conviene dividere la baguette in due. Ma si può lasciare intera.

Ora avvolgiamo la baguette con le fettine di pancetta. E usiamo lo spago da cucina per richiudere bene il tutto.

Ora prendiamo una teglia foderata con carta da forno o alluminio e adagiamo la nostra baguette farcita. Cospargiamo il liquido della marinatura e siamo pronti ad infornare. In forno preriscaldato a 200° gradi per circa 45 minuti. Se la baguette è divisa in due è facile controllare. Basterà vedere se il colore della carne sarà scuro e non più rosa. Altrimenti si dovrà tagliare una fettina per controllare.

Non ci resta che lasciare che si raffreddi un po’ e poi tagliare in fette. Da servire con un po’ di salsa di cottura.

Ed ecco un filetto di maiale gustoso e pronto in poche mosse con questo trucco. Usando la baguette per la crosta il risultato sarà spettacolare. In più la salsiccia donerà al piatto un gusto unico e sorprendente.

Un’idea originale per Capodanno, con un contorno di lampascioni.