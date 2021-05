Arriva una nuova ed entusiasmante iniziativa da un Comune italiano che offre la sua accoglienza in cambio di un libro. Un favoloso borgo italiano offre la vacanza gratis a tutti i turisti che regalano questo oggetto che tutti hanno in casa. È quanto annuncia il Primo Cittadino del Comune di Macchiagodena, nel cuore pulsante e verdeggiante del Molise. Una terra che accoglie i turisti che decidono di donare un libro per il progetto “Genius Loci, portami un libro e ti regalo l’anima”. Restano ancora pochi giorni per aderire al progetto e per avere la preziosa occasione di visitare un posto incantevole e conoscere le sue tradizioni.

Macchiagodena: una perla nel cuore del Molise

Non è la prima volta che un Comune italiano decide di farsi conoscere aderendo a questo genere di iniziative sempre gradite al pubblico di visitatori. Terre poco note, mete turistiche lasciate un po’ nell’ombra, si presentano alle luci della ribalta in tutto il loro splendore in un’atmosfera dalle nuance bucoliche. Il progetto, come spiega il Sindaco Felice Ciccone, mira a concedere la possibilità ai turisti di trascorrere gratuitamente alcuni giorni nel Comune di Macchiagodena.

Tutto quello che si chiede in cambio è il dono di un libro. Gli aspiranti visitatori dovranno infatti compilare un form nel quale indicano il testo che intendono donare e le ragioni che li ha spinti a quella scelta. Che significato ha quel libro? Perché si è scelto di donare proprio quello? I testi che ciascun turista vorrà donare saranno poi raccolti nella Piazzetta della Lettura di Macchiagodena.

La particolare attenzione alla cultura che il Comune ha mostrato con altre precedenti iniziative si fa centrale anche in questo progetto. Il “Genius Loci” sembra davvero la possibilità ideale per visitare un borgo di origini antichissime che si trova in una terra dalle antiche tradizioni rurali. Macchiagodena sarà dunque lieta di ospitare coloro che vogliono donare un libro al Comune e diffondere le buone pratiche per la condivisione della cultura e delle tradizioni. La Terrazza sul Matese attende dunque di ospitare gratuitamente gli aspiranti turisti che verranno selezionati e di ricevere i libri scelti. Tutti i dettagli per partecipare all’iniziativa sono accessibili al link qui presente.

