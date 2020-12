Un fantastico dolce pronto in cinque minuti

Se si ha poco tempo e ci si vuole mettere alla prova con la preparazione di un dolce, non resta che scegliere una delle ricette base più amate dagli italiani.

Stiamo parlando del pan di Spagna.

In questo articolo sveleremo come preparare un fantastico dolce pronto in 5 minuti.

In questa ricetta innovativa lo strumento di cottura non è tradizionale. Utilizzeremo infatti il forno a microonde.

Ingredienti

3 uova;

50g di farina 00;

70 g di amido di frumento (frumina);

4g di lievito per dolci;

100g di zucchero a velo;

essenza di vaniglia;

burro;

1 pizzico di sale.

Procedimento a prova di nuvola

Si inizia montando le uova. In un frullatore unire le uova montate, lo zucchero a velo , l’essenza di vaniglia. Aggiungere un pizzico di sale. Passare a setaccio la farina con la frumina e il lievito per dolci.

Mischiare le polveri per un minuto circa.

Aggiungere, poco alla volta, le polveri al composto di uova e zucchero, mescolando dall’alto verso il basso.

Se si utilizza il frullatore elettrico il procedimento può essere espletato all’ interno dello stesso avendo cura di utilizzare sempre la stessa velocità.

Munirsi di una teglia antiaderente e ungerla con del burro o utilizzare della carta da forno prima di versare il composto nella teglia.

Eccoci arrivati alla prova del nove: cuocere per circa 6/7 minuti al microonde utilizzando la funzione micro-grill. Questa funzione serve anche per scongelare il pane ed è utile per realizzare decorazioni sfiziose con la frutta.

A prescindere dai tempi di cottura, sincerarsi che il dolce sia pronto attraverso il metodo dello stecchino.

Inserendolo nella torta si valuterà la sua cottura: se ne uscirà asciutto significa che la torta è pronta.

Non resta che farcire a proprio piacimento.

Curiosità su questo dolce

La scelta dello zucchero a velo non è casuale: esso garantisce una consistenza più vellutata rispetto allo zucchero classico.

Durante il procedimento relativo all’unione delle polveri con le uova, lo zucchero, l’essenza di vaniglia e il lievito bisogna mescolare sempre nello stesso verso. Nel caso in cui non si opti per il frullatore elettrico bisognerà sempre mescolare dall’alto verso il basso altrimenti il composto non sarà della giusta qualità e comprometterà l’esito della torta.

È consigliabile farcire il dolce con una crema alla nocciola, al cioccolato o del semplice zucchero a velo.

Se poi si desidera osare, diamo un ultimo suggerimento per un fantastico dolce pronto in cinque minuti.

Si tratta della farcitura con crema di pistacchio e una spolverata di granella di pistacchio in superficie.