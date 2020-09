Ieri, prima dell’apertura della Borsa, avevamo scritto un articolo in cui prevedevamo dei movimenti decisi per l’indice Ftse Mib. Siamo stati facili profeti. In effetti la Borsa di Milano si è mossa con decisione fin dalla mattinata. Prima ha mandato un falso segnale rialzista e poi è scesa. E il verificarsi di un falso segnale in Piazza Affari può condizionare pesantemente la seduta di oggi.

Ma vediamo di scoprire cosa può accadere, secondo l’analisi degli Esperti di ProiezionidiBorsa.

Un falso segnale in Piazza Affari può condizionare pesantemente la seduta di oggi

Ieri l’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) è partito molto bene. Dopo circa un’ora e mezzo di contrattazione, i prezzi erano risaliti sopra la soglia dei 20.000 punti e avevano guadagnato l’1% circa. Poi, causa alcuni dati macroeconomici negativi, l’indice ha fatto dietro front e ha cominciato a scendere. Ha proseguito al ribasso per tutta la seduta, per chiudere sui minimi di giornata in calo dell’1% a 19.633 punti.

L’andamento dei prezzi di ieri, non è stato un bel segnale. Infatti, l’indice prima ha violato al rialzo un livello di prezzo rilevante (20.000 punti), dando il segnale di volere salire. Poi ha invertito direzione e ha sfondato al ribasso un altro rilevante livello di prezzo (19.670 punti). La violazione discendente di questa ultima quota e la chiusura della seduta sui minimi della giornata, non lasciano spazio a ottimistiche previsioni.

Cosa può accadere oggi

Nella seduta di oggi i due livelli da monitorare sono il massimo e il minimo fatti segnare ieri. Affinché ci siano possibilità di recupero dei prezzi, occorre che l’indice non scenda sotto la soglia dei 19.600 punti. Una discesa sotto questo prezzo porterà le quotazioni in area 19.500 punti. Successivamente i prezzi potrebbero scendere fino a 19.250 punti, se il supporto a 19.500 punti non reggesse.

Se i prezzi aprissero sopra 19.633 punti, ci potrebbe essere la possibilità di un ritorno verso area 20.000 punti. Ma solo con il superamento del livello di 20.100 punti, si potrà assistere ad allunghi fino in area 20.300 punti. Anche se difficilmente questo si verificherà nella seduta di oggi.

