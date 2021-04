Il risparmio è sempre un tema molto importante nella vita famigliare. Soprattutto se ci sono tante persone che vivono sotto lo stesso tetto, le spese possono essere molte. Tra bollette, cibo, e spese varie si rischia davvero di arrivare con poco denaro a fine mese.

Per cui è sempre importante mettere in piedi dei sistemi per pagare di meno. Abbiamo già affrontato il tema di come risparmiare su tutte le spese in questo articolo. Oggi invece ci concentriamo su una delle voci più pesanti nel bilancio familiare: il cibo. Vedremo un facilissimo trucco in cucina che ci può far risparmiare tantissimi soldi sulla spesa.

Compriamo in modo intelligente

Ciò che andremo a vedere è conveniente in due modi diversi. Il primo è puramente economico, il secondo invece riguarda il tempo che impieghiamo a cucinare. Si tratta quindi di un doppio risparmio che sicuramente ci farà piacere.

Bisogna cercare di capire quanto e quando comprare le cose giuste. Il primo step è quello di evitare di comprare tanti prodotti surgelati, che costano molto. Una volta fatto, possiamo riempire il freezer con qualcosa di molto più utile e meno costoso.

Un po’ di pianificazione in cucina

Molto semplicemente, quando facciamo la spesa, controlliamo le offerte, soprattutto quando sono di prodotti che, se non consumiamo subito, possiamo congelare. Compriamo quindi pure una porzione doppia di carne, se è in sconto. Poi tutto quello che dovremo fare è congelare l’eccesso. Questo metodo permette quindi di acquistare prodotti deperibili a sconto, per poi congelarli e farli durare molto di più.

È un’intuizione che ci permette inoltre di risparmiare tempo in cucina. Pensiamo ad esempio al ragù alla bolognese. Invece di cucinarlo due volte, comprando due volte gli ingredienti, lo possiamo fare una sola volta con porzione anche in questo caso doppia. Anche in questo caso, aspettiamo che gli ingredienti siano in offerta per acquistarli. Il risparmio sarà duplice, perché faremo il sugo una sola volta, risparmiando tempo.

Questo è quindi un facilissimo trucco in cucina che ci può far risparmiare tantissimi soldi sulla spesa. Pianifichiamo bene gli acquisti e le preparazioni, ed avremo più denaro e più tempo.