I secondi piatti di solito richiedono tanto tempo e tanto impegno. Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo bene, e da tempo proponiamo delle ricette facili e veloci.

Oggi vogliamo proporvi un secondo piatto che di tradizione arriva dalla Francia, ma che raccontiamo con delle note italiane. Carne rossa di qualità, sapori mediterranei e salsa d’oltralpe. Un connubio perfetto. Ecco un facilissimo secondo piatto gourmet pronto in 7 minuti.

Ingredienti

a) Olio evo;

b) burro chiarificato;

c) timo;

d) rosmarino;

e) maggiorana;

f) scamone di manzo;

g) salsa bernese.

Ricetta

Per i cultori della carne rossa è la regola aurea. Questo tipo di carne va servita quantomeno al sangue, se non proprio “bleu”.

Per chi non conoscesse la cottura “bleu”, blu in francese, la spiegazione è semplice. “Bleu” vuol dire solo scottata, sui dieci secondi per lato. Ad ogni modo, vediamo la ricetta.

È semplicissimo: noce di burro e filo d’olio evo in padella. Quando il burro comincia a sciogliersi, inseriamo gli aromi nell’ordine rosmarino, timo e poi maggiorana.

A questo punto, inseriamo la nostra carne. Lo scamone è davvero un’ottima scelta per questa preparazione in quanto è meno caro del filetto ma pur sempre tenero e gustoso.

Quindi, adagiamo il nostro scamone da una parte e, con l’aiuto di un cucchiaio, raccogliamo il burro fuso aromatizzato. Lo facciamo cadere sull’altra parte della bistecca, dandole così già un gusto coerente. In seguito, giriamo la bistecca e operiamo nella stessa maniera con il burro.

Ricordiamoci assolutamente di far riposare la bistecca per almeno quattro minuti. Prendiamo la nostra salsa bernese e iniziamo a decorare il piatto. Inseriamo, infine, la nostra bistecca con una pioggerella di quel meraviglioso burro fuso. Il piatto è pronto, buon appetito!

Ecco un facilissimo secondo piatto gourmet pronto in 7 minuti. Secondo di carne rossa richiama il vino rosso, ecco il consiglio principale per scegliere la bottiglia giusta anche al supermercato .