Risparmiare può essere un percorso molto difficile. Ci sono tantissime cose a cui fare attenzione, tra bollette, spesa al supermercato, materiale scolastico per i figli, e molto altro. Il problema è che non tutti sanno come ridurre le spese, per cui gli sprechi continuano ad accumularsi. Forniamo quindi un consiglio che può essere utile a tutti coloro che vorrebbero avere un portafoglio un po’ più ricco a fine mese. Vedremo un facilissimo metodo che in un attimo ci farà risparmiare migliaia di euro.

Le spese da considerare

Questo consiglio tocca in particolar modo le spese più grosse, ad esempio quelle per acquistare nuovi elettrodomestici. Vediamo come funziona passo per passo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Immaginiamo di avere una lavatrice vecchia, e che stiamo pensando di sostituire. Allo stesso tempo però funziona ancora abbastanza bene, quindi non è così urgente cambiarla. Iniziamo a capire i prezzi delle lavatrici che vogliamo comprare, facendo una bella ricerca in rete e nei negozi locali.

Quando abbiamo deciso più o meno che modello vogliamo comprare, e che cifra dovremmo spendere, mettiamo in pratica il nostro metodo.

La regola dei trenta giorni

Il metodo è questo: non decidiamo subito se comprare o no, ma aspettiamo trenta giorni. In questi trenta giorni, riflettiamo se la spesa che dobbiamo sostenere è proprio necessaria, e se la nostra lavatrice davvero deve essere sostituita. Il tempo ci permetterà di riflettere meglio sulla nostra spesa, e ci impedirà di fare acquisti impulsivi. Ragioniamo bene, e faremo una scelta a mente fredda, e non nella foga da acquisti del momento.

Mettiamo in pratica la regola dei trenta giorni per tutti gli acquisti non urgenti che superano i cento euro. In tal modo riusciremo a gestire in modo molto intelligente tutte le spese più grandi, e non ci lanceremo in acquisti sconsiderati.

Questo è un facilissimo metodo che in un attimo ci farà risparmiare migliaia di euro. Capiremo che forse, quella bellissima TV da 1500€ che vogliamo tanto comprare può aspettare fino agli sconti di Natale. O magari, vedremo che i nostri elettrodomestici funzionano ancora benissimo, e sostituirli sarebbe solo una spesa inutile.