Quello che è accaduto oggi in Borsa ha del prodigioso. Forse il termine in questo contesto può apparire enfatico, ma veramente quello che è accaduto oggi è straordinario. Straordinario nel pieno senso del termine, ovvero extra ordinario, non comune, eccezionale.

Un evento prodigioso ed assolutamente inusuale è accaduto oggi in Borsa e rappresenta un monito fortissimo per tutti i risparmiatori

Per spiegare quanto è accaduto oggi sui mercati finanziari, partiamo dalla chiusura di ieri di Wall Street. Tutti e tre gli indici della Borsa americana hanno chiuso l’ultima seduta in pesante ribasso.

Il peggiore è stato l’indice tecnologico Nasdaq che ha terminato con un calo di oltre il 2%. Oggi le Borse europee hanno aperto tutte in forte calo. All’avvio in pesante ribasso è seguito un rapido calo. Dopo un’ora di contrattazioni, il Ftse Mib stava cedendo oltre un punto e mezzo percentuale.

Sembrava l’inizio di un nuovo crollo ma improvvisamente i prezzi hanno invertito direzione. Un evento prodigioso e assolutamente inusuale è accaduto oggi in Borsa e rappresenta un monito fortissimo per tutti i risparmiatori. Improvvisamente le vendite sono terminate e sono subentrati gli acquisti.

Alle 10:00 i prezzi della Borsa di Milano e delle altre Borse europee hanno cominciato a recuperare. Al termine della seduta hanno annullato tutte le perdite della giornata chiudendo in positivo. Il Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha guadagnato lo 0,1% finendo a 24.486 punti, l’indice tedesco Dax ha guadagnato lo 0,3%, Parigi è salita dello 0,2%. Tra le Piazze principali solo Londra ha terminato in negativo di mezzo punto percentuale.

Le Borse europee hanno fatto da traino alla Borsa americana

Ma l’evento prodigioso non è stata la chiusura in rialzo delle Borse dopo un avvio disastroso. L’aspetto straordinario è che le Borse europee hanno fatto da traino alla Borsa americana che ha aperto in positivo.

Gli Analisti di ProiezionidiBorsa avevano anticipato che il sentiment degli operatori verso le Borse europee era cambiato. Lo hanno scritto in questo articolo. Oggi se n’è avuta la dimostrazione. I mercati azionari europei dopo il primo sbandamento, hanno iniziato il recupero alle ore 10:00, quando a Wall Street era notte fonda. E nonostante le Borse cinesi avessero chiuso la seduta in calo dell’1% e l’indice della Borsa giapponese Nikkei 225, avesse perduto il 2,5%.

Ma allora perché nella prima ora le Borse hanno sbandato? Per le vendite immesse nel mercato a mercati chiusi per paura di un crollo dei prezzi. Vendite che sono state riassorbite in un’ora. A dimostrazione che il clima sulle Borse azionarie del Vecchio Continente sta cambiando.