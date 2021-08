Chi l’ha detto che fare esercizio deve essere per forza noioso? Tenersi in forma può diventare indispensabile per necessità di salute o per volontà, ma tra dovere e gioco la differenza è sottile in questo caso. Specie se il tipo di allenamento scelto ci piace sarà una passeggiata mantenere il ritmo.

Non a caso sempre più donne nella fase post-menopausa si dedicano alla cura del corpo e della mente tenendosi in movimento. Un esercizio divertente e coinvolgente è la chiave delle donne over 50 per mantenersi giovani e in forma.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

A supporto di ciò c’è il parere scientifico, come per tanti altri argomenti riguardanti la salute trattati in ProiezionidiBorsa. Chi è over 50, oltre a tenersi costantemente in movimento, deve anche avere una dieta bilanciata e mirata. Per questo consigliamo “Attive e in forma invidiabile dopo i 50 anni mangiando questi cibi essenziali” in modo da assumere sempre i nutrienti essenziali. Inoltre, per non invecchiare di colpo dopo una certa età è estremamente importante eliminare le cattive abitudini ed assumere uno stile di vita sano. Perciò “Dimentichiamoci dell’età con queste 5 soluzioni efficaci per apparire giovani e in forma”.

Un esercizio divertente e coinvolgente è la chiave delle donne over 50 per mantenersi giovani

Uno studio arriva a supporto di uno degli allenamenti più in voga degli ultimi anni. Ancora una volta il ballo mostra tutte le sue straordinarie potenzialità. Non solo un allenamento fisico, ma anche mentale. Un modo per essere allegri e creativi continuando in età avanzata un piacere spesso amato anche da giovani.

La ricerca mette in evidenza gli effetti positivi che il ballo potrebbe avere sulla salute delle donne over 50 in fase post-menopausa. Le persone coinvolte nelle analisi hanno riscontrato, innanzitutto, un miglioramento nei valori del colesterolo buono ed in quelli dei trigliceridi.

Inoltre, sempre secondo questo studio ballare allungherebbe la vita, riducendo i rischi di morte per malattie cardiovascolari e migliorando la salute del cuore. Infine, altri vantaggi importanti riguardano la mente, poiché ballare ne migliorerebbe la salute generale e potenzierebbe la memoria.