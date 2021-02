Tra i problemi di salute che più affliggono noi moderni ci sono sicuramente i fastidi agli occhi, esacerbati dalle molte ore che passiamo a fissare schermi di PC, televisione e cellulari.

In particolare in questi tempi di smart-working e pandemia, le ore che passiamo davanti a un computer si sono allungate, e abbiamo più bisogno che mai di dare sollievo ai nostri occhi dopo una lunga giornata passata al PC.

Ovviamente è fondamentale avere buone abitudini posturali e munirsi di occhiali adatti se necessario per non affaticare gli occhi. Ma esistono anche dei semplici ‘esercizi oculari’ che ciascuno di noi può fare per tenere a bada la stanchezza e l’affaticamento degli occhi.

Vediamo quindi un esercizio di due minuti per dare sollievo agli occhi dopo tante ore al PC.

Prendersi una pausa lontano dagli schermi

Per chi lavora al PC, è importantissimo prendersi delle pause frequenti in cui non si fissa il monitor ma si cerca invece di stare alla larga dagli schermi. Quando facciamo una pausa dal nostro lavoro, cerchiamo di resistere alla tentazione di controllare i messaggi o i social media sul nostro cellulare, altrimenti i nostri occhi non si riposeranno e non trarremo alcun beneficio dalla nostra pausa.

Ma prendersi una pausa non basta, possiamo anche fare degli esercizi specifici.

Focalizzare lo sguardo in lontananza

Procediamo in questo modo. Distogliamo lo sguardo dal monitor e cerchiamo di focalizzare gli occhi su un punto lontano. Potremmo ad esempio guardare il lato opposto della stanza o, ancora meglio, guardare fuori dalla finestra o uscire all’aperto o sul balcone.

Poi focalizziamo lo sguardo su qualcosa di più vicino, ad esempio tenendo una mano davanti agli occhi. Ripetiamo questo esercizio ogni 15-20 secondi per un paio di minuti, e i nostri occhi saranno meno stanchi.

A fine giornata, possiamo usare questi due rimedi naturali per dare sollievo agli occhi irritati dopo troppe ore davanti allo schermo.