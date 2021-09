I 50 sono i nuovi 30. E non c’è nulla di più vero in questa constatazione. Infatti, possiamo dire con fermezza che ormai quest’età non viene più vista come la fine della gioventù ma, piuttosto, come un nuovo inizio. Quando si arriva alla temuta soglia della metà di secolo, si inizia a ragionare in maniera diversa. Cambiano gli atteggiamenti, i pensieri, i desideri. Si pensa a provare cose nuove, rendendosi conto di essere cresciuti davvero. Ma lo si fa con una consapevolezza diversa da quella che si poteva avere a 30 o, perché no, anche a 40 anni. Ma proprio perché si tratta di un’età così particolare e piena di vita, anche il nostro aspetto deve rispecchiare questo tipo di dinamismo. E quindi dobbiamo evitare sbagli che potrebbero farci sembrare più grandi e iniziare a vestirci rispettando il nostro nuovo spirito.

Un errore madornale che fanno tantissimi dopo i 50 e che fa apparire decisamente più vecchi

Molte persone tentano ardentemente di dimostrare meno anni di quelli che in realtà hanno. Ma non sanno, purtroppo, che a volte, a causa di questo impegno così forte, potrebbero ottenere l’effetto contrario. Per esempio, nel nostro precedente articolo “Le sbagliatissime abitudini quotidiane che tutti hanno e che fanno sembrare più vecchi di 10 anni”, spieghiamo proprio alcuni errori da non commettere. Ma di certo non è finita qui. Per esempio, nel nostro articolo “L’errore che quasi tutte fanno quando si truccano e che invecchia di anni”, indichiamo un altro sbaglio da non commettere, questa volta rivolto alle donne. Ma c’è un’altra cosa che dovremmo assolutamente evitare.

A 50 anni molti iniziano a indossare gli occhiali da vista e scegliendo quelli sbagliati potrebbero invecchiare di botto

Dopo qualche anno, la vista inizia a tirarci dei brutti colpi. E molti di noi devono procurarsi un paio di occhiali. Questa scelta può risultare davvero fondamentale per il nostro look. Infatti, avendo 50 anni, alcune persone pensano di dover indossare degli occhiali quasi austeri, al fine di comunicare rigore e serietà. Ma non c’è nulla di più sbagliato. Come ben sappiamo, gli occhiali cambiano tantissimo il viso di una persona. E scegliendo una montatura troppo severa e geometrica, potremmo dimostrare seriamente più anni di quelli che in realtà abbiamo.

Dunque, ecco un errore madornale che fanno tantissimi dopo i 50 e che fa apparire decisamente più vecchi! Perciò scegliamo un modello più allegro, leggero, semplice e, perché no, anche colorato. Questo aiuterà tantissimo la nostra immagine! Cerchiamo di fare la cosa giusta per il nostro look. Per esempio, in “Per sembrare più giovani dopo i 50 anni basterà indossare questo colore meraviglioso”, potremo seguire un consiglio utilissimo che di certo ci aiuterà a raggiungere il nostro scopo!