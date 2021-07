L’estate non è solo mare ma anche scampagnate e passeggiate in montagna.

Per chi ama infatti il fresco e l’alta quota, è questo il periodo ideale per organizzare escursioni e scampagnate. Così da rilassarsi e godere di posti incantevoli.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Tra gli inconvenienti che potrebbero capitare durante una passeggiata in montagna ve ne è uno spesso non considerato ma di grande rilevanza.

Si potrebbe infatti essere morsi da una zecca.

Un errore da non fare assolutamente se troviamo questo animale attaccato alla nostra pelle

Questi parassiti di colore scuro, con 4 zampe, paragonabili alla cruna di un ago per le loro piccolissime dimensioni, possono infatti essere pericolosi.

Le zecche si nutrono di sangue e solitamente vivono in regioni umide, ombreggiate, tipiche quindi di boschi e montagne.

Il morso di zecca di per sé non è grave. Il problema però è costituito dai microorganismi che si insidiano nelle zecche, motivo per cui esse diventano vettori di malattie.

In parole semplici cosa succede?

I parassiti intaccano le zecche che essendo ghiotte di sangue, aderiscono alla superficie cutanea dell’uomo, trasmettendo così il virus o batterio, proprio tramite il morso.

Tra l’altro spesso la puntura di zecca passa inosservata perché indolore.

E la cosa potrebbe poi diventare seria visto che le zecche possono trasmettere all’uomo malattie, alcune anche serie.

Andiamo a vedere le precauzioni da adottare

Quando si decide di andare in passeggiata sarebbe innanzitutto opportuno indossare un abbigliamento idoneo e quindi evitare pantaloncini e magliette corte. Meglio optare per colori chiari dato che il chiaro permette di mettere in risalto più facilmente l’eventuale presenza delle zecche.

Cosa fare se si nota la zecca sulla pelle?

A fine escursione sarebbe opportuno ispezionare bene sia il cuoio capelluto che il resto del corpo. Così da accertare l’assenza di zecche sul nostro corpo.

Se ci si accorge di essere stati punti, è opportuno rimuovere la zecca il prima possibile.

Un errore da non fare assolutamente se troviamo questo animale attaccato alla nostra pelle è quello di schiacciare la zecca sulla pelle.

Premesso che se non si è capaci è sempre opportuno rivolgersi a chi di dovere, oggi vi proponiamo un rimedio della conoscenza popolare.

L’ideale sarebbe applicare sulla parte olio di oliva. Questo ingrediente infatti tenderà a distaccarla dalla nostra pelle e faciliterà la rimozione della zecca che, va fatta con una pinzetta, accertandosi di non romperla, strapparla o schiacciarla.