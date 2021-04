Prendersi cura dei capelli non è di certo una passeggiata, me è un’azione che dobbiamo fare se vogliamo che la nostra chioma appaia in forze. Infatti, rovinarla è davvero facilissimo. Basta avere delle abitudini sbagliate per sfibrare i capelli e renderli poco vivi. E, proprio per questo motivo, dobbiamo conoscere al meglio tutte le azioni da compiere ed evitare.

Oggi, quindi, vogliamo spiegare un errore che tutti noi facciamo e che rovina i capelli in modo irrimediabile. Vediamo di cosa si tratta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La coda è sicuramente elegante e raffinata, ma facciamo attenzione

Un errore che possiamo riscontrare è quello di legare i capelli troppo spesso. Tantissime persone, infatti, per comodità o per seguire la moda, tendono a fare trecce, code e chignon con i propri capelli. Nulla di male con ciò, anzi! Alcune acconciature sono davvero bellissime. Ma dobbiamo porre la massima attenzione. Infatti, legare troppo spesso i capelli potrebbe risultare un’azione davvero sbagliata. Vediamo perché.

Ecco che cosa succede se si legano troppo spesso i capelli e come evitare di sfibrarli

Esagerare con chignon o code di cavallo, potrebbe danneggiare il cuoio capelluto e sfibrare i capelli. Questo perché la chioma dovrebbe sopportare per svariate ore lo stress causatole da elastici e forcine che tirano. E, a lungo andare, le conseguenze diventerebbero evidenti. Perciò, cerchiamo di non esagerare.

Perciò, oggi abbiamo spiegato un errore che tutti noi facciamo e che rovina i capelli in modo irrimediabile. Cerchiamo, quindi, di cambiare le nostre abitudini. Questo non vuol dire che non potremo legare i nostri capelli mai durante la giornata. Semplicemente, proviamo a ridurre il numero di volte in cui li raccogliamo. E, soprattutto, utilizziamo degli elastici morbidi, che non tirino le radici della nostra chioma. Stesso discorso vale per le forcine, che dovranno essere adatte al tipo di capello che abbiamo.

Approfondimento

Tutti stanno portando i capelli in questo modo di recente e il motivo è più che evidente