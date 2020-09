Un elisir di lunga vita efficace e per tutti!

Ci domandiamo spesso come star bene e in salute. E cerchiamo fra mille prodotti e fra tante diete il segreto per vivere senza problemi. Questo articolo ci darà la risposta attesa. E ci sorprenderà piacevolmente.

Una pianta conosciuta fin dall’antichità

Fra le tante piante usate per rimedi vari, la malva spicca fra tutte per una caratteristica particolare. A differenza delle altre è l’unica pianta officinale a non avere controindicazioni. Vale a dire va bene per tutti.

La malva cresce rigogliosa nel bacino del Mediterraneo, è molto semplice da coltivare. E può essere un’idea anche per la nostra casa. In effetti, si adatta sia al caldo che al freddo, sia al sole che all’ombra. Tenuta in casa, può essere una fonte giornaliera per le nostre tisane.

Non a caso è conosciuta fin dall’antichità. Fra i Greci e i Romani era considerata una pianta sacra e i poveri la utilizzavano aggiunta alla minestra per il suo sapore. O consumata fresca con olio e sale, tipo insalata.

Un elisir di lunga vita efficace e per tutti. Le proprietà antinfiammatorie

Tante sono le proprietà salutari della malva. Prima di tutto è un antinfiammatorio naturale. E qui per noi si apre davvero un portone per la nostra salute. Molti problemi di cattiva salute, provengono dal nostro stile di vita. Infiammazioni e dolori che tolleriamo senza consapevolezza. Frutto di abitudini sbagliate tipo: il caffè al mattino a digiuno, il bicchiere d’acqua fredda prima di pranzo e tante altre. Irritazioni al colon, gastriti, prostatiti possono ben essere aiutate dalla malva, soprattutto in prevenzione.

Le mucillagini della malva proteggono le parti molli e offrono una barriera per la gola, prevenendo tossi e infiammazioni del cavo orale. La malva si può usare contro il mal di denti, intestino irritabile, le cistiti, le emorroidi e per le diete dimagranti.

Recenti studi hanno scoperto che la malva è un rigenerante cellulare, in qualche modo ringiovanisce il corpo e previene le formazioni tumorali.

Preparare un decotto di malva

Il periodo di raccolta dei fiori di malva è luglio e agosto. I fiori e le foglie poi si lasciano seccare in un vasetto. Se fossimo in ritardo, l’erboristeria verrà in nostro aiuto.

Per preparare la tisana, si userà un cucchiaino di malva per ogni tazza da servire. Portata l’acqua ad ebollizione, si spegne la fiamma e si verserà la malva, lasciandola in infusione per circa cinque minuti.

Poi si servirà addolcendola, se si vuole, con del miele.

Un semplice decotto dalle tantissime proprietà benefiche. Un elisir di lunga vita efficace e per tutti.