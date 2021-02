Quando si arriva a fine giornata, molti di noi si sentono spossati in varie maniere. In particolare, chi lavora di fronte ai computer può sentire grande fastidio agli occhi, a causa del continuo contatto con lo schermo.

Ma in generale, gli occhi si stancano facilmente, e risultano arrossati e con borse scure ben visibili. Il problema può essere esacerbato dall’età, o dalla tendenza a dormire poco e male. Alcuni invece hanno semplicemente una predisposizione personale.

I prodotti acquistabili

Per risolvere il problema, si possono acquistare una grande quantità di prodotti appositi. Molti di questi hanno costi non indifferenti, oppure contengono ingredienti chimici di cui vorremmo fare a meno. Questo è particolarmente vero per chi ha pelle ed occhi delicati. Insomma, a volte è bene cercare alternative fatte in casa ma che siano comunque buone. Ecco quindi un efficacissimo rimedio fai da te per dire addio agli occhi stanchi.

Il facile impacco per gli occhi

Impareremo oggi a fare un semplice infuso che ci permetterà di curare gli occhi stanchi e di ridurre l’irritazione della palpebre. Esso si produce immergendo un cucchiaio di fiori secchi di fiordaliso in una tazza d’acqua bollente. Poi si filtra, e si bagna nell’infuso una garza o un pezzettino di cotone. A questo punto poniamo la garza o il cotone sugli occhi per qualche secondo. Ripetiamo il procedimento alcune volte, e la situazione migliorerà infretta.

Altre alternative

Ci sono altri impacchi che possono sortire un buon effetto, come ad esempio degli impacchi simili, ma con un infusione di rosmarino. O in maniera ancora più semplice, con applicazioni di acqua tiepida e leggermente salata.

Ecco quindi un efficacissimo rimedio fai da te per dire addio agli occhi stanchi. Attenzione però, perchè per alcuni possono non funzionare perfettamente sul lungo periodo. Chi ha problemi consistenti di occhiaie o stanchezza agli occhi, è bene che si rivolga a specialisti che comprendano bene le cause e le possibili cure.