Quello che vogliamo proporre oggi è la variante di un dolce tipico francese che è anche conosciuto ai più grazie alla letteratura. Stiamo parlando delle madeleine. Nate nel nord-est della Francia, sono conosciute in tutto il mondo grazie al romanzo “Alla ricerca del tempo perduto” di Marcel Proust. Una curiosità di questo dolce è che il suo nome pare derivare dal culto di Santa Maria Maddalena.

Il nostro, invece, è un dolcetto tradizionale francese rivisitato in chiave moderna: le madeleine ricoperte di cioccolato bianco e cocco. Vediamo come realizzarle.

Ingredienti per realizzare la madeleine

80 gr. di farina 00;

8 gr. di lievito vanigliato;

1 cucchiaino di miele;

30 gr. di latte di cocco;

2 uova medie;

60 gr. di zucchero;

50 gr. di burro;

30 gr. di amido di mais.

Ingredienti per la glassa

100 gr. di cioccolato bianco;

40 gr. di cocco grattugiato.

Come si preparano

Accendere il forno a 180 gradi ventilato. Setacciare in una ciotola la farina, il lievito, l’amido di mais e mescolare. In un pentolino far sciogliere il burro (lasciarne da parte una noce per imburrare lo stampo). A parte, con uno sbattitore elettrico, mettere le uova e montarle insieme allo zucchero e al miele finché gli ingredienti si sono incorporati per bene. Il composto dovrà essere spumoso e chiaro. Aggiungere poco alla volta il burro fuso e continuare a mescolare con la frusta. Incorporare il latte di cocco ed iniziare ad aggiungere poco alla volta il composto di farina, lievito e amido. Aggiungerne un cucchiaio alla volta finché sarà ben omogeneo il tutto.

Imburrare l’apposito stampo a forma di conchiglia per conferire loro la forma originale. Lasciar riposare nello stampo per circa 30 minuti in frigorifero e poi, a forno caldo, infornare per circa 12 minuti. Una volta pronte, lasciarle raffreddare completamente. Nel frattempo, far sciogliere a bagnomaria il cioccolato bianco e metterlo in una cocotte. In un’altra mettere il cocco grattugiato ed immergere le madeleine prima del cioccolato e poi nel cocco. Lasciarle raffreddare e servire un dolcetto tradizionale francese rivisitato in chiave moderna.

