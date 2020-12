Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi presentiamo una preparazione tipica di una delle nostre due isole. Per averlo pronto il giorno di Santa Lucia sarà però necessario comprare il grano già cotto oppure iniziare il suo ammollo almeno tre giorni prima. Una volta ovviato questo passaggio, però, si tratta di una ricetta molto facile da preparare.

Ecco, quindi, un dolce siciliano semplice da preparare e perfetto per festeggiare l’arrivo di Santa Lucia. Oggi spieghiamo in dettaglio come portare in tavola la cuccìa.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti per 4 o 5 persone

Gli ingredienti necessari per questo piatto sono i seguenti:

a) 500 grammi di grano tenero;

b) 800 grammi di ricotta di pecora;

c) acqua, quanto basta;

d) un cucchiaino di sale;

e) cannella, quanto basta;

f) 100 grammi di capelli di angelo;

g) 100 grammi di gocce di cioccolato;

h) 300 grammi di zucchero.

Come prepararlo

Prendere la ricotta e lasciarla sgocciolare, avvolgendola in un panno e inserendola all’interno di un colino. Per non sporcare è necessario mettere una tazza sotto quest’ultimo e lasciarla in frigorifero per almeno due ore.

Alla fine di questo processo, basterà setacciarla e inserirla in una ciotola dove si dovranno anche aggiungere lo zucchero, i capelli d’angelo e le gocce di cioccolato nelle quantità indicate.

Prendere il grano che si sarà tenuto in acqua per tre giorni. Un passaggio importante risiede nel fatto che l’acqua va cambiata almeno una volta al giorno. Sciacquare il grano e bollirlo in acqua con un cucchiaino si sale. Si può utilizzare una pentola a pressione per renderlo morbido in cinquanta minuti oppure normalmente aspettare tre ore.

Scolarlo e mescolarlo, alla fine di questo processo, con la crema dolce di ricotta.

Oggi abbiamo svelato la ricetta per preparare un dolce siciliano semplice da preparare e perfetto per festeggiare l’arrivo di Santa Lucia.

Consigliamo di consultare altri articoli dedicati ai dessert. Ad esempio sul sito si può trovare un approfondimento che spiega come preparare in pochi minuti un dolce di stagione molto particolare: la mousse al mandarino. Basta cliccare qui.