Un dolce semplice e leggero ottimo da gustare in ogni momento della giornata

Ci sono alcuni dolci perfetti per essere serviti in ogni momento della giornata, tra questi troviamo i pangoccioli light.

La loro ricetta leggera, con farina integrale, infatti, permetterà a tutti di godersi questa delizia dalla colazione alla sera. Grazie alla sua preparazione che non include l’utilizzo di uova, burro e zucchero potrà davvero essere gustata senza sensi di colpa.

Ecco gli ingredienti per preparare questo dolce semplice e leggero ottimo da gustare in ogni momento della giornata

Ingredienti per venti pangoccioli

a) 600 grammi di farina d’avena o integrale;

b) 30 grammi lievito di birra;

c) 150 ml di acqua tiepida;

d) 200 ml di latte scremato;

e) 80 grammi gocce di cioccolato;

f) stevia, quanto basta.

Preparazione

Per preparare questi deliziosi pangoccioli bisognerà, per prima cosa, sciogliere il lievito di birra nell’acqua tiepida.

In una ciotola unire tutti gli ingredienti (farina, stevia, latte) e cominciare a mescolare prima di aggiungere l’acqua con il lievito. Il tutto andrà, poi, mescolato attentamente con un cucchiaio di legno prima di essere trasferito su un piano di lavoro per essere lavorato a mano.

Nel caso in cui l’impasto risultasse poco malleabile sarà necessario aggiungere dell’acqua per facilitarne la lavorazione. L’impasto andrà lavorato per circa dieci minuti fino all’ottenimento di un composto liscio ed elastico.

Una volta ottenuto, bisognerà dividerlo in due parti e aggiungere le gocce di cioccolato continuando ad impastare.

In seguito l’impasto andrà diviso in venti palline che andranno disposte su una teglia precedentemente ricoperta dalla carta da forno. Le palline dovranno essere lasciate a lievitare per circa un’ora.

Prima di essere messi a cuocere i pangoccioli andranno spennellati con il latte e il forno dovrà essere preriscaldato. Cuocere i pangoccioli per circa venti minuti a 180 gradi.

Prestare molta attenzione al tempo di cottura, lasciare questi dolci per troppo tempo nel forno li renderà immangiabili.

Ecco come preparare un dolce semplice e leggero ottimo da gustare in ogni momento della giornata. Per altre ricette di dolci invernali perfetti in ogni occasione si consiglia la lettura di questo articolo.