In questi tempi difficili, ogni weekend dovrebbe essere dedicato alla cura dell’anima e del palato. Cucinare è un’attività che risponde ad entrambe le esigenze e trascorrendo gran parte della giornata in casa ci si può sbizzarrire con ricette di stagione. Le pere sono uno dei frutti protagonisti di questi mesi autunnali: tra le varietà più conosciute troviamo le “pere abate”, “pera decana”, “pera conference”, “pere williams” e molte altre. Questo frutto si presta perfettamente alla preparazione di dolci, dai più semplici a quelli più elaborati. In questo caso le pere sono usate per un dolce semplicissimo ma spettacolare alla vista. Insieme al cacao, ingrediente che per eccellenza si sposa con la pera, è protagonista di un plumcake con mandorle che renderanno speciale la colazione o la merenda. Ecco un dolce plumcake di stagione facile con pere intere e cacao per una domenica a sorpresa.

Pere, cioccolato e mandorle

La pera è, come moltissima frutta, naturalmente ricca di zuccheri. Utilizzata in un dolce permette di non usare grandi quantità di altri dolcificanti. Inoltre, questo frutto garantisce un adeguato apporto di vitamine, sali minerali e fibre (buccia). Come la mela contiene naturalmente pectina (addensante naturale) ed è fonte di acido folico, luteina e betacarotene. Insieme al cacao, fonte di vitamine del gruppo B e antiossidanti, e alle mandorle che favoriscono il metabolismo degli zuccheri semplici, si da vita a questo dolce che non farà pensare alla linea per qualche ora. Un dolce plumcake di stagione facile con pere intere e cacao per una domenica a sorpresa

Ingredienti

200g di farina integrale o semi- integrale;

3 pere williams o altre;

80g di zucchero di canna;

40g di mandorle;

10g di amido di mais;

60g di cioccolato fondente 70%;

20g di cacao in polvere non zuccherato;

mezza bustina di lievito naturale per dolci o 8g di cremor tartaro;

180g di bevanda vegetale a scelta;

50g di olio di cocco o olio Evo.

Procedimento

Iniziare sciogliendo il cioccolato fondente a bagnomaria. Tritare le mandorle fino ad avere una farina. Prendere una ciotola capiente e unire gli ingredienti secchi, cioè farina, zucchero, farina di mandorle, cacao, amido di mais, lievito e un pizzico di sale. Mescolare gli ingredienti e aggiungere poco a poco la bevanda vegetale, successivamente il cioccolato fuso e l’olio di cocco. Mescolare bene e ottenere un impasto senza grumi. Preriscaldare il forno a 180°. Lavare le pere e tagliare via la parte inferiore. Oliare o imburrare uno stampo da plumcake. Versare una porzione di impasto sul fondo dello stampo. Disporre le pere verticalmente e versare tutto il resto del composto. Infornare per 60 minuti. Una volta cotto, togliere dallo stampo solo quando freddo.