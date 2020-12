Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Arrivano degli ospiti all’improvviso, oppure i bambini desiderano un dolce goloso, allora ecco una buona ricetta che ci permette di preparare in poco tempo il dolce che ci toglie d’impaccio. Presentiamo allora come preparare un dolce natalizio golosissimo e pronto in cinque minuti.

Un dolce dal pandoro

Questo dolce si prepara con un pandoro e una crema di cacao. In questo periodo un pandoro è quasi sempre presente nelle nostre famiglie. La crema di cacao si prepara in un paio di minuti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Preparare una crema al cioccolato

Si mettono in una pentola 50 grammi di cacao amaro, 2 cucchiai di zucchero e 1 cucchiaio di amido di mais. Si mescola bene e si comincia a versare poco per volta i 250gr di latte, amalgamando con la frusta. Quando si è formato un composto liquido si mette sul fuoco a fiamma bassa, girando sempre con la frusta. Quando il composto accenna a bollire allora si spegne la fiamma, perché la crema è già pronta.

Preparazione del pandoro

Si prende un pandoro e si taglia la base con un coltello da pane. Si fa in modo che la base risulti alta 2 o 3 dita. Poi si tagliano 3 fette di pandoro a partire dalla parte alta, e sempre in modo da avere delle forme rotonde, come per la base. Le 3 fette tagliate si presentano come delle stelle a più punte, della stessa altezza della base.

Si taglia il bordo esterno della base con un anello per dolci che ci servirà in seguito. Il cerchio di pandoro così ottenuto si ripone al centro di un bel piatto. Le 3 fette si tagliano in due, così da ricavare due mezze lune. Ogni mezza luna avrà 4 punte. Si taglia parte delle due punte più esterne in modo che si abbia una torre con due punte per ogni mezza luna. In totale si avranno 6 torri.

Composizione del dolce. Un dolce natalizio golosissimo pronto in cinque minuti e di grande impatto

Si sistema l’anello di metallo attorno alla base tagliata di pandoro. Attorno alla base e all’interno dell’anello si sistemano le torri come a formare un piccolo castello. Si versa al centro la crema e si aggiunge sopra di essa una decorazione a scelta. Come della frutta secca sminuzzata con fiocchetti di cioccolato fondente. Oppure delle praline colorate se si tratta di offrire la torta a dei bambini.

Ecco dunque un dolce natalizio golosissimo pronto in cinque minuti e di grande impatto.

Qui il link utile se siamo interessati a preparare un primo piatto di successo.