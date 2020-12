Ci troviamo a pochissimi giorni dalla festa più attesa e magica dell’anno. Il Natale è senza dubbio il giorno preferito di moltissimi. La magia di questa festa fa si che anche chi non crede nei principi cristiani possa godersi le tante tradizioni che questo periodo regala. Quest’anno per la prima volta nelle nostre vite dovremo necessariamente cambiare alcune cose nel modo in cui siamo abituati a festeggiare. Le grandi tavolate imbandite purtroppo saranno da rimandare al prossimo anno. Tra poco meno di una settimana ci ritroveremo a tavola con pochi intimi, ma uniti dalla voglia di festeggiare e mangiare i piatti che la tradizione regala. A tal proposito tra poco sveleremo come preparare un dolce natalizio dal gusto irresistibile che farà impazzire tutti i bambini.

La tradizione del dessert

Preparare un menù sfizioso per la cena della vigilia o per il pranzo di Natale non è un’impresa facile. Le idee sono veramente tantissime e molti si ritrovano a non sapere cosa scegliere. Dagli antipasti ai dessert, le ricette che ormai si possono trovare su internet sono infinite. Il consiglio è quello di farsi guidare dall’istinto e, soprattutto, dall’appetito. È infatti possibile preparare dei piatti della tradizione che, grazie all’introduzione di qualche novità, risultano al palato ancora più gustosi.

Una grande incognita ogni volta è data dalla scelta del dessert. La nostra tradizione è molto legata a questa portata, e ogni anno la lotta tra gli amanti del panettone e del pandoro si fa sempre più combattuta.

In questo articolo vogliamo presentare un’alternativa a questi due dolci buonissimi. Grazie alla forma e agli ingredienti questo dessert donerà alla tavola un’atmosfera natalizia indimenticabile. Ecco dunque come preparare un dolce natalizio dal gusto irresistibile che farà impazzire tutti i bambini.

Abete brioche vaniglia e cacao

Per preparare questo dolce squisito dovremo innanzitutto fare due impasti, uno bianco e uno per il cacao.

Gli ingredienti necessari sono farina, uovo, scorza di arancia, zucchero, lievito e olio. Stessa identica cosa per il secondo impasto a cui ovviamente aggiungeremo anche il cacao amaro. Andiamo dunque ad impastare separatamente, aggiungendo alla farina tutti gli ingredienti ad uno ad uno. Lasciamoli poi riposare per tre ore in forno spento a lievitare. Dopodiché, stendiamo gli impasti ed uniamoli sovrapponendoli uno sopra l’altro.

Una volta che si sono attaccati per bene, ricaviamone sei spicchi. Quest’ultimi andranno in uno stampo a forma di abete, perfetto per il clima natalizio. Dopo un’altra ora a riposo, potremo passare finalmente al forno. Con trentacinque minuti a centosettanta gradi, il dolce sarà pronto per essere servito e gustato. Preparandosi per tempo e attendendo con un po’ di pazienza, potremo preparare un dessert ottimo per questo periodo magico e tanto atteso. Ecco dunque un dolce natalizio dal gusto irresistibile che farà impazzire tutti i bambini.