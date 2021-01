Non ci vuole molto per far contenti i bambini e anche gli adulti, basta presentare a tavola il dolce giusto. Questa ricetta impiega ingredienti semplici, per donare un dolce molto goloso soffice e alto per un vero cuscino di bontà.

Ingredienti

40 gr di arance o mandarini;

3 uova;

60 gr di zucchero;

1 cubetto di lievito di birra fresco (16 gr);

550 gr di farina 00;

1 pizzico di sale;

1 cucchiaio di burro;

Nutella o crema di nocciole;

noci e mandorle tritate.

Preparazione dei bernoccoli alla crema di nocciole

In un’ampia ciotola si mettono gli spicci di arancia o mandarino e si aggiungono 2 uova, lo zucchero, il lievito. Si versa il tutto in un frullatore e si frulla per 5 minuti. Si versa il contenuto nella ciotola, filtrandolo con un colino, per eliminare le parti non liquide.

Aggiungiamo la farina, un pizzico di sale e si gira il composto con l’aiuto di una spatola. La farina va aggiunta a poco per volta e man mano che la pasta si amalgama bene. Infine aggiungiamo il burro e continuiamo a girare la pasta per avere la giusta consistenza. A questo punto si copre la ciotola con un velo di pellicola trasparente e si lascia riposare per un’ora.

È giunto il momento di lavorare l’impasto con le mani. Poiché è molto morbido si bagnano le mani con un po’ d’olio per lavorare la pasta. Si separano con le mani 6 parti della stessa grandezza facendoli a forma di palla e si sistemano uno accanto all’altro in una teglia per ciambella imburrata. Si copre la teglia con un velo di pellicola da alimenti e si attende un’ora.

Un dolce molto goloso, soffice e alto per un vero cuscino di bontà

Passata l’ora, si sbattono uno o due uova con un po’ di latte e con l’aiuto di un pennello da cucina, si passano al di sopra le forme rotonde della ciambella ormai cresciute.

Con una siringa per creme, si fa giusto al centro di ogni forma rotonda, un’iniezione di Nutella o crema di nocciole.

Cottura al forno

Si inforna il tutto a 180 gradi per 40 minuti. Passato il tempo necessario si tira fuori e il dolce si presenterà alto e molto soffice. Con l’aiuto di una spatola si staccano i bordi che incollano, e con un piatto, si gira la forma e si inversa il dolce nel piatto, rimettendolo nella giusta posizione molto delicatamente.

A questo punto si può spennellare del miele sulla superficie alta del dolce. Su di essa si spargono delle mandorle e delle noci tritate. Il dolce è già segnato per essere diviso in parti di 6, molto morbido e buono per colazione e per merenda.

Si può accompagnare questo dolce con un’ottima bevanda anche dietetica.