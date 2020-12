Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi vogliamo proporre un dolce leggero e gustosissimo i muffin con mela e arancia senza burro.

È una ricetta facile da preparare, molto adatta per una colazione sana o una merenda genuina per i più piccini. La mancanza di burro rende il dolce leggero ed idoneo anche a chi soffre di intolleranze al lattosio.

Vediamo dunque quali sono gli ingredienti necessari per preparare dolce leggero e gustosissimo i muffin con mela e arancia senza burro.

2 uova intere a temperatura ambiente;

130g di zucchero di canna;

scorza grattugiata di un’arancia;

estratto vaniglia;

70ml di olio di semi di girasole;

succo di un’arancia;

125ml di yogurt bianco;

200g di farina 00;

30g di fecola di patate;

8g di lievito per dolci;

1g di cannella in polvere;

1 mela;

Passiamo quindi alla preparazione

Si parte dalla realizzazione della base. Dunque versare in una ciotola le uova e lo zucchero. Lavorarle fino a che non avranno raggiunto una consistenza spumosa. Aggiungere la scorza di arancio e l’estratto di vaniglia e girare bene. Unire gli elementi liquidi quindi l’olio versandolo a filo, il succo di arancia e lo yogurt. Continuare a lavorare fino a che tutti gli ingredienti risulteranno bene amalgamati. Aggiungere quindi la farina, la fecola e la cannella, un po’ alla volta. Quando la preparazione risulterà omogenea e senza grumi aggiungere una mela tagliata a dadini. Girare bene.

Dividere il composto ottenuto in dieci pirottini da muffin, facendo attenzione a non riempirli per più di ¾ ognuno. Cuocere in forno statico preriscaldato a 180° per circa 20 minuti.

Suggeriamo sempre di inserire uno stecchino per controllare la buona cottura, saranno pronti quando la punta risulterà asciutta.

Come abbiano accennato questa preparazione è adatta anche a chi soffre di intolleranza al lattosio utilizzando uno yogurt vegetale o privo di lattosio.

Ecco dunque svelata la ricetta di un dolce leggero e gustosissimo i muffin con mela e arancia senza burro.

Buon appetito.