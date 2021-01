Si è indecisi su cosa preparare per il 6 gennaio? Oppure si è troppo ansiosi di festeggiare l’Epifania in anticipo? In entrambi i casi vogliamo venire incontro a questi desideri, fornendo una ricetta dolcissima da preparare in questi giorni sia per i grandi che per i bambini.

Ecco il procedimento per creare un dolce facile e veloce con cui deliziare i palati dei propri cari prima e durante l’arrivo della Befana. Scopriamo come portare in tavola dei golosissimi dolci a base di nutella.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

a) 100 grammi di nutella o di una qualsiasi crema spalmabile al cioccolato e alla nocciola;

b) due uova di medie dimensioni;

c) 150 grammi di cioccolato fondente;

d) 500 grammi di biscotti secchi;

e) 100 grammi di zucchero;

f) 50 grammi di burro.

Il procedimento

In primis bisogna prendere un frullatore abbastanza potente e versarci dentro 400 grammi di biscotti di qualsiasi qualità. Tritarli finemente. Toglierli e inserirli in una ciotola.

Unire le uova, lo zucchero e la nutella nelle dosi indicate. Far sciogliere dolcemente 50 grammi di cioccolato assieme al burro in un padellino o a bagnomaria. Spezzettare il cioccolato rimanente nell’impasto di uova, nutella e biscotto. Amalgamare bene con l’utilizzo di una spatola.

Tritare anche il resto dei biscotti e stenderli su uno strappo di carta argentata abbastanza grande per contenere il tutto. Sagomare con le mani il composto ottenuto, cercando di conferirgli una forma cilindrica. Avvolgerlo nella stagnola e chiuderlo bene. Lasciarlo in freezer a solidificare per almeno un’oretta.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un dolce facile e veloce con cui deliziare i palati dei propri cari prima e durante l’arrivo della Befana. Se desidera avere idee per altri dolci, basta consultare la nostra enorme sezione dedicata ai dessert nostrani ed esteri. Ad esempio, in questo articolo si parla di una pietanza squisita, la mousse alla ricotta e al kiwi. Per scoprire di più, basta cliccare su questo link.