Il freddo invernale si fa sentire e vi viene voglia di una coccola calda? Se non avete voglia di buttarvi sulla classica cioccolata, perché non provare una bevanda tipicamente sabauda?

In questo articolo vi spiego come preparare un dolce facile dal gusto avvolgente, ideale per le serate d’autunno.

Gli ingredienti

a) 90 grammi di tuorli d’uovo ovvero 5 uova medie;

b) 25 grammi di zucchero;

c) 75 grammi di marsala.

Il procedimento per preparare un dolce facile dal gusto avvolgente

Mettete per prima cosa dell’acqua in freezer per ottenere del ghiaccio.

Poi versate il marsala in un pentolino, aggiungete metà dello zucchero e scaldatelo appena, fino a farlo caramellare leggermente.

Questo procedimento va effettuato stando attenti a non fare evaporare l’alcol: una temperatura ideale non supera i 35 gradi.

Rompete le uova e separate i tuorli dagli albumi. Mettete, quindi, i tuorli in una ciotola e sbatteteli con una frusta, incorporando man mano la parte restante di zucchero.

Continuate a sbattere fino che non otterrete un composto omogeneo. Aggiungete anche una cucchiaiata del liquore che avete scaldato.

A questo punto, unite nella ciotola il resto di marsala, girando energicamente con una frusta. Mettete a bollire dell’acqua e cuocete il tutto a bagnomaria, continuando sempre a sbattere.

Via via noterete un ispessimento della crema e la schiuma tenderà a sparire. Continuate a sbattere fino a che lo zabaione non comincerà a montare e a diventare spumoso. La temperatura consigliata si aggira attorno gli 83 gradi.

Se non avete un termometro da cucina, potete avvalervi di questo semplice trucchetto: quando la vostra frusta lascerà dei segni evidenti nel composto, vorrà dire che è ora di togliere lo zabaione dal fuoco.

Riprendete il ghiaccio dal freezer e mettete sopra al recipiente gelido una ciotola. In quest’ultima versate lo zabaione e mescolate molto delicatamente per qualche minuto per far sì che non sia bollente.

Ora non vi resta che presentarlo in tavola!

Vi sono piaciuti questi consigli su come preparare un dolce facile dal gusto avvolgente, ideale per le serate d’autunno? Allora non perdetevi altre ricette sul sito di ProiezionidiBorsa!