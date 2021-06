Il crumble è una pietanza che fa parte della tradizione inglese. Nella sua variante dolce, è un dessert al cucchiaio diverso dal solito ma semplice da preparare anche per chi è alle prime armi. Il momento ideale per mangiarlo è dopo il pasto. Ma c’è anche chi lo utilizza come alternativa alla solita colazione con il cornetto e il caffè. La versione più conosciuta è quella alle mele. In questo caso vedremo però la ricetta con le ciliegie. Una variazione che permette di ottenere un dolce estivo con le ciliegie la cui ricetta arriva dall’Inghilterra.

Ha un croccantissimo strato superiore di briciole, sotto al quale si cela uno squisito cuore di ciliegia. La copertura può essere realizzata anche con frutta secca a guscio, come le mandorle, o con i fiocchi di avena. A volte si aggiungono frammenti di biscotti e cereali. Anche il pandoro sbriciolato è un ingrediente speciale da usare per preparare una copertura buona e fantasiosa.

Un dolce estivo con le ciliegie la cui ricetta arriva dall’Inghilterra

Ingredienti per 4 persone

500 g di ciliegie denocciolate;

100 g di zucchero di canna;

70 g di farina di mandorle;

80 g di farina 00;

succo di limone;

75 g di burro freddo;

1 pizzico di sale.

Preparazione

Mescolare le due farine in una ciotola assieme allo zucchero e al pizzico di sale.

Tagliare a tocchetti il burro e aggiungerlo al resto degli ingredienti.

Impastare fino a rendere il tutto omogeneo.

Schiacciare il tutto con una forchetta per ottenere un composto sbriciolato.

Coprirlo e lasciarlo riposare in frigorifero per circa venti minuti.

Usare questo lasso di tempo per lavare e snocciolare le ciliegie.

Mescolarle con lo zucchero e con il succo di limone.

Imburrare una pirofila e mettere le ciliegie al suo interno.

Togliere dal frigo la copertura preparata in precedenza e versarla sulle ciliegie.

Cuocere il crumble di ciliegie a 180°C nella parte media del forno statico preriscaldato.

Sfornarlo e farlo raffreddare per poi servirlo.

Come servire il crumble di ciliegie

A fette, accompagnato da una pallina di gelato, oppure in monoporzioni usando delle cocotte. La copertura si spolverizza su dolci e gelati per renderli croccanti e dargli ulteriore sapore.