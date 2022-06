Tutti attendiamo con ansia i soleggiati mesi estivi, salvo poi cercare affannosamente qualcosa per raffreddarci. Una ricerca che coinvolge anche l’alimentazione. A partire dal fatto che faremo un largo uso di bibite dissetanti e che ricorreremo a trucchetti per raffreddarle velocemente anche senza frigorifero.

Anche per quanto riguarda il cibo preferiremo pietanze leggere e rinfrescanti. Un discorso che varrà per tutti i piatti che porteremo in tavola. Dunque per antipasti, primi, secondi, contorni ma anche per il dessert.

Ingredienti

Il dessert per eccellenza dei periodi caldi è sicuramente il gelato, ma possiamo anche optare per altro. Tanto più perché la preparazione del gelato richiede la gelatiera.

Un’ottima e più semplice alternativa è un dolce da cucchiaio fresco da preparare in poco tempo. Inoltre per preparare un semifreddo possiamo utilizzare della frutta, sempre molto gradita in estate. Anche perché vi è da considerare la grande quantità di frutta di questa stagione, tra cui le squisite ciliegie. Sono perfette per preparare un semifreddo, soprattutto se ne abbiamo in grande quantità, magari anche nel congelatore. Solitamente si tende a usare le uova nel semifreddo, ma nel momento in cui volessimo un dolce senza cottura meglio evitarle grazie a questa ricetta.

Per il semifreddo alle ciliegie ci serviranno:

500 g di ciliegie;

200 g di yogurt;

500 ml di panna per dolci;

100 g di zucchero;

200 g di latte condensato.

Un dolce da cucchiaio fresco senza uova da preparare in 15 minuti senza cottura utilizzando tante ciliegie mature o congelate

Nel caso dovessimo usare delle ciliegie congelate, dovremo provvedere a inserirle nel frigorifero qualche ora prima per scongelarle.

Nel caso fossero mature e da pulire, laviamole, priviamo le ciliegie dei piccioli e dei noccioli. Tagliamole a metà.

Prendiamo il frullatore e inseriamovele all’interno assieme allo yogurt. Frulliamo finché non avremo ottenuto una crema omogenea. Possiamo usare anche inserire gli ingredienti in una ciotola e usare un frullatore a immersione.

Intanto montiamo a neve la panna assieme allo zucchero con uno sbattitore elettrico. A questo punto, incorporiamo alla crema il latte condensato e poi la panna. Useremo una spatola facendo movimenti dal basso verso l’alto per non far smontare la panna.

Prendiamo uno stampo o una teglia e versiamovi il composto all’interno. Ricopriamolo con la pellicola esterna e riponiamolo in frigorifero per qualche ora.

Quando lo serviremo potremo poi arricchirlo con un topping al cioccolato.

Questo semifreddo manderà letteralmente in estasi le papille gustative di chiunque l’addenterà e lascerà il palato freschissimo.

