La chiamano sindrome del colon irritabile. Questa patologia colpisce soprattutto le donne giovani, dai 20 ai 30 anni. Si può definire come una vera e propria forma di colite e colpisce colon e stomaco. I sintomi possono essere davvero spiacevoli e diventare cronici in poco tempo. Non si sa ancora quali sono le vere cause di disturbi come questo legati all’intestino.

Tuttavia possiamo cercare di aiutarci nella guarigione con l’alimentazione e grazie a uno stile di vita preciso. Diciamo addio ai crampi e al gonfiore addominale con alcuni accorgimenti alimentari e soprattutto senza rinunciare al cibo buono e goloso. Per questo, nell’articolo troviamo la ricetta di un dolce cremoso e leggero contro il gonfiore addominale e il colon irritabile.

La corretta alimentazione e il benessere mentale

La sindrome del colon irritabile è un disturbo che non ha ancora cause precise. Ci sono evidenze di un legame con stress, ansia e alimentazione scorretta. I sintomi più comuni sono fastidi e dolore addominale, meteorismo, gonfiore addominale, nausea, crampi. I sintomi peggiorano in caso di stanchezza mentale e problemi emotivi.

Le cause probabili sono sensibilità del colon, carenza di enzimi della digestione, intolleranze alimentari, una dieta ricca di zuccheri. È fondamentale tenere un diario alimentare per capire quali alimenti peggiorano o fanno comparire i sintomi. Mangiare fibre contenute nella verdura, nei cereali integrali, nei legumi non decorticati, nei semi oleosi tritati e nella frutta sono fondamentali per stare meglio.

È anche vero che, in fase di guarigione, si dovrebbero totalmente eliminare latticini, bibite gasate, zuccheri e dolcificanti, grassi saturi, cacao, caffè e tè. Mangiare yogurt o kefir, invece, può dare sollievo e rivitalizzare i fermenti lattici dell’intestino.

Un dolce cremoso e leggero contro il gonfiore addominale e il colon irritabile

Per il gonfiore addominale dovuto alla sindrome del colon irritabile, i dolci e gli zuccheri bianchi sono da evitare. Ciò non significa che dobbiamo rinunciare totalmente al dolce. Anzi, esistono delle ricette macrobiotiche ricche di fibre che aiutano l’intestino.

La ricetta della purea di mele cotte ha un ingrediente dai benefici portentosi. È il kuzu, una radice capace di creare una pellicola che protegge l’intestino. Il kuzu rafforza anche il sistema immunitario ed è un antiossidante potente. Per questo dolce goloso basta pelare due mele e tagliarle a cubetti.

Poi mettiamole a cuocere in un padellino con un goccio d’acqua e un pizzico di sale. Nel frattempo sciogliamo un cucchiaino di kuzu in acqua fredda e aggiungiamolo alle mele ormai cotte. Mescoliamo fin quando il liquido non diventa trasparente. Guarniamo il dolce con dell’avena saltata con un cucchiaino di miele o malto, un trito di semi o di frutta secca.