Può capitare che per qualche inconveniente abbiamo dimenticato di preparare un dessert di fine pasto. Niente di grave perché con questa ricetta tutto si risolve in un batter d’occhio. Ecco allora un dessert veloce e facilissimo per le festività natalizie.

Un dessert da leccarsi i baffi

La parola dessert in senso stretto dovrebbe indicare un piatto di frutta dolce. Ma in un senso più largo si utilizza anche per il dolce che conclude il pasto. Il dessert che si propone unisce in un bel connubio sia le pere, l’arancia e della frutta secca, sia il cioccolato, alimenti che stanno insieme divinamente.

Ingredienti

4 pere;

200 gr di cioccolato fondente 80%;

acqua 1 bicchiere;

50 gr di zucchero semolato;

1 bicchiere di bevanda a base di soia;

succo di ½ limone;

menta fresca q.b.;

1 arancia;

100 gr di mandorle;

60 gr di gherigli di noce;

40 gr di nocciole.

Preparazione del dessert natalizio

Per prima cosa si prepara uno sciroppo con acqua e zucchero nel più classico dei modi, facendo ridurre l’acqua zuccherata sul fuoco. Poi si sbucciano e si tagliano le pere per frullarle. Dopo averle frullate si uniscono allo sciroppo mescolando in modo da amalgamare il composto. Fatto questo si sbuccia l’arancia e si taglia a pezzetti.

Un dessert veloce e facilissimo sia per la Vigilia per le festività natalizie

Ora è il momento di preparare il cioccolato. Questo va sciolto nella bevanda a base di soia, comunemente noto come latte di soia, scaldata sulla fiamma. Si aggiunge anche la menta che profuma meravigliosamente il cioccolato fondente. In una coppa di vetro si dispone il cioccolato a cui si aggiunge il preparato a base di pere. Si poggiano i pezzi di arancia, immergendoli delicatamente nel composto di pere e cioccolato. Al di sopra, infine, va aggiunta la frutta secca. Un dessert veramente meraviglioso.

Se amiamo la cucina della nonna, ecco un piatto buonissimo.