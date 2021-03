Un ospite inaspettato e dell’ultimo minuto può sempre capitare. Nessun problema, perché una pasta un po’ particolare si riesce sempre a realizzare. Con un po’ di fantasia, possiamo infatti utilizzare gli avanzi del frigorifero per dar vita a un sughetto speciale ed originale.

Purtroppo, però, la stessa cosa non la possiamo dire per il dessert. I dolci non sono né semplici né veloci da preparare. E a dirla tutta, non tutti siamo abili pasticceri…

Vero è, tuttavia, che quando si hanno ospiti a cena non si può concludere il pasto senza presentare in tavola un buon dessert.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco qui la soluzione: un dessert super goloso, leggero e facilissimo da realizzare perché si prepara in meno di 10 minuti!

Ricotta

L’ingrediente base che dobbiamo utilizzare è la ricotta. Un formaggio fresco e leggero che è buona cosa avere sempre a portata di mano in frigorifero. Si presta infatti per realizzare ottime preparazioni sia dolci che salate. È leggera, ha pochi grassi e moltissime proteine.

Vediamo ora come preparare un golosissimo dolce al cucchiaio utilizzando come base la ricotta.

Rovesciare la ricotta in una ciotola bella capiente. Cominciare a lavorarla col cucchiaio. Se troppo asciutta aggiungere poco alla volta qualche goccia di latte.

A questo punto la nostra base è pronta. A seconda dei gusti, aggiungere: del cacao, una tazzina di caffè, gocce di cioccolato, un bel cucchiaio di marmellata o un po’ di miele…

Continuare a girare col cucchiaio per amalgamare per bene.

In base ai gusti personali, e soprattutto all’aroma prescelto, aggiungere dello zucchero (o altro dolcificante).

Attenzione alle dosi

Trattandosi di una ricetta da fare “al volo”, non ci sono dosi specifiche da rispettare. Per le prime volte, consigliamo di “andare un po’ ad occhio”, e aggiungere gli ingredienti poco per volta. Soprattutto quelli più dolci.

In fase di preparazione, assaggiare spesso per valutare il grado di dolcezza o meno.

Servire in ciotoline singole. Guarnire a tema con un chicco di caffè, un frutto di bosco o un quadretto di cioccolato.

E se ci fosse qualche dubbio su quando portare in tavola questo dessert super goloso, leggero e facilissimo da realizzare perché si prepara in meno di 10 minuti, tutto è spiegato nell’articolo

“A fine pasto si serve prima la frutta o il dolce? Ecco finalmente svelata la risposta”.