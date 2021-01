L’inverno è la stagione che più di tutte si presta alla realizzazione di succulenti manicaretti. Non c’è nulla di meglio che realizzare un goloso dessert, per prendere per la gola i nostri affetti.

Sul web è possibile reperire moltissime ricette a base di mele, tra tutte queste la cotognata è sicuramente la più conosciuta.

Ingredienti indispensabili per ottenere una cotognata da leccarsi i baffi

Questo dessert rappresenta un’ ottima idea per chi vuole preparare con estrema facilità, un piatto delizioso. Gli ingredienti utili alla realizzazione di questa ricetta sono i seguenti:

1 chilogrammo di mele cotogne;

800 grammi di zucchero;

1 cucchiaino di cannella;

2 chiodi di garofano.

Ecco come realizzare un dessert squisitissimo a base di mele cotogne in grado di conquistare grandi e piccini

Per prima cosa occorre lavare le mele e rimuovere torsolo e semini. La buccia è indispensabile per la buona riuscita della preparazione poiché contiene un elevato contenuto di pectine di origine naturale.

Una volta eseguiti questi passaggi, è necessario tagliare le mele a dadini mettendole in una pentola di medie dimensioni. Le mele andranno coperte d’acqua per metà e lasciate cuocere a fuoco vivace. Quando l’acqua evaporerà del tutto, le mele potranno essere tolte per passare alla fase successiva.

Una volta cotte, è buona norma setacciare le mele per ottenere una purea. Dopo avere pesato la purea ottenuta, aggiungere lo stesso peso in zucchero e unire la cannella e i chiodi di garofano.

Le mele andranno cotte a fuoco basso per due ore e mezza, accertandosi che la purea non attacchi al fondo della pentola.

Ci siamo quasi

Per capire quando la cotognata è pronta all’uso, basta dare uno sguardo alla consistenza del composto. Quando il colore apparirà traslucido e non più opaco vorrà dire che si è ottenuto il risultato desiderato.

A questo punto è necessario versare la cotognata in stampi da cucina e attendere circa due ore che si raffreddi. Trascorso questo periodo, è possibile rimuovere il composto dagli stampi e conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Ecco svelati i trucchi utili per ottenere un dessert squisitissimo a base di mele cotogne, in grado di conquistare grandi e piccini.