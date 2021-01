Può capitare molto spesso di trovarci a dover improvvisare una ricetta all’ultimo momento, per un’occasione che si presenta inaspettatamente. Per quanto in cucina sia richiesta pazienza, non sempre abbiamo la possibilità di prenderci questo lusso. A volte infatti, per accontentare la richiesta di un nostro caro o semplicemente per non presentarci a mani vuote ad un invito, ci ritroviamo a cucinare di fretta. In questi casi, è importante non scegliere delle ricette complicate o che richiedano molto tempo per essere realizzate. Vediamo dunque un dessert leggero e delizioso da fare all’ultimo minuto e spendendo pochissimo.

Pochi ingredienti e niente cottura

Per preparare un dolce buono, ma in poco tempo, sono importanti due cose. La prima è che gli ingredienti che compongono la ricetta non siano molti. La seconda è che il piatto che andremo a realizzare non abbia bisogno di lunghi tempi di cottura o, meglio ancora, che non ne necessiti proprio. Solo in questo modo infatti potremo sperare di ottenere un ottimo risultato nel giro di pochissimi minuti. Dunque per chi è alla ricerca di una ricetta che rispetti queste condizioni, ecco un dessert leggero e delizioso da fare all’ultimo minuto e spendendo pochissimo.

Le arance al rum e marmellata

Le arance al rum e marmellata si presentano come un ottimo compromesso tra gusto e semplicità di esecuzione. Serviranno infatti non più di quindici minuti per prepararle, per non parlare del fatto che parliamo di pochissimi ingredienti molto comuni ed economici.

Per la ricetta di oggi avremo dunque bisogno di due arance, un bicchiere di rum, due cucchiai di zucchero, quattro noci e tre cucchiai grandi di marmellata di arance.

Prendiamo una ciotola e inseriamovi all’interno la marmellata di arance, il bicchiere di rum, lo zucchero e le noci precedentemente sbriciolate. Amalgamiamo il tutto fino a creare un composto omogeneo. A parte tagliamo le arance e ricaviamo delle fette abbastanza sottili. Disponiamole in un piatto e applichiamo sopra le fettine il composto precedentemente preparato. A questo punto, il piatto sarà pronto per essere gustato.