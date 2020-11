La cucina indiana è entrata in punta di piedi in Italia, quasi a non volerla disturbare. La millenaria cucina indiana, con le sue preparazioni afrodisiache, con i suoi tè particolari e con le sue spezie, è una cucina che continua ad affascinare e cattura gli europei.

Oggi, vogliamo preparare insieme un dessert indiano facile e gustoso, il Bhapa Doi. Il dolce si compone di yogurt e latte condensato cotti insieme alla frutta in forno. Vediamo la lista della spesa per preparare questa buonissima ricetta.

Gli ingredienti

600 gr di prugne tagliate a metà senza nocciolo;

tre cucchiai di zucchero di canna non caramellato;

30 gr di burro a cubetti;

tre anici stellati;

semi di tre baccelli di cardamomo;

una stecca di cannella;

il succo di mezzo limone;

480 ml di yogurt non zuccherato bianco;

una lattina di latte condensato da 397 gr;

240 ml di panna da montare;

pasta di vaniglia, due cucchiai.

La preparazione

Riscaldare il forno a 200 gradi. Prendere le prugne, adagiarle su una teglia da forno e spolverizzarle con lo zucchero di canna. Spargere burro e spezie nella teglia e unirvi il succo del limone. Cuocere la frutta per 20 minuti, almeno finché non si raggrinzisce. Trasferire il tutto in una ciotola resistente al calore e mettere da parte la frutta. Abbassare a 120 gradi la temperatura del forno e lavare la teglia.

Mischiare yogurt, panna e latte condensato insieme con la pasta di vaniglia. Versare tutto nuovamente nella teglia e infornare per una mezz’ora, il tempo di far rapprendere il composto. Raffreddare a temperatura ambiente per una mezz’ora e poi spostare il tutto il frigo per almeno quattro ore. Se sembra troppo liquido è normale, non deve essere sodo come una cheesecake cotta al forno.

Una volta raffreddato, servire in coppette e aggiungere la frutta cotta sulla sua superficie. È un dessert indiano facile e gustoso, l’ideale per un fine pasto dolce ma non troppo, con una nota di acidulo che si sposa bene con la frutta.