Molti di noi stanno cercando di rimettersi in riga dopo i bagordi delle feste natalizie. Ma pochi hanno voglia di rinunciare a una coccola dolce a colazione o dopo cena.

Come conciliare questi due desideri contrastanti? Con un dolce sfizio non troppo calorico. Oggi spieghiamo come portare in tavola un dessert facile da preparare e leggero da gustare senza troppi sensi di colpa. Ecco la ricetta per la mousse di ricotta ai due colori.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) 200 grammi di cioccolato fondente;

b) 400 grammi di ricotta;

c) 200 grammi di panna da montare;

d) sei cucchiai di zucchero a velo;

e) otto uova.

Il procedimento

Sgusciare sei uova differenziando i tuorli dagli albumi. Montare a neve con l’aiuto di una frusta questi ultimi, incorporando anche due cucchiai grandi di zucchero a velo.

Prendere la panna liquida e montarla aggiungendo sempre la stessa quantità di zucchero a velo. Lavorare la ricotta con una spatola da cucina in modo da renderla il più cremosa possibile.

Unire il formaggio e gli altri due composti insieme in un’unica ciotola e amalgamare molto bene. Spezzettare grossolanamente il cioccolato e poi farlo sciogliere molto dolcemente a bagnomaria. Dividere il composto di ricotta in due ciotole, facendo attenzione a distribuirlo in parti uguali e poi versare in solo una delle due il cioccolato fuso.

Prendere gli albumi delle due uova rimanenti e montarli di nuovo a neve con due cucchiai di zucchero a velo. Distribuire equamente il risultato nelle due ciotole e fonderlo con il contenuto. Distribuire nel numero desiderato di terrine metà ricotta con il cioccolato e metà senza. Lasciare in frigo a riposare per tre ore.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un dessert facile da preparare e leggero da gustare senza troppi sensi di colpa. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi approfondimenti riguardanti il variegato mondo dei dolci. Se si ha voglia di prepararne uno di stagione, consigliamo di guardare le ricette a base di kiwi, cachi e mandarino. Ad esempio, in questo articolo spieghiamo come creare una mousse ricotta e kiwi. Per saperne di più, basta cliccare qui.