Un dessert di anguria perfetto per l’estate, fresco e ipocalorico, da realizzare in 5 minuti: ecco come si fa

Qual è il dessert perfetto per l’estate? Quello dolce ma ipocalorico, delizioso ma facile da preparare, succoso e dissetante. Il dessert che proponiamo è esattamente così.

Un modo per vivere la bellezza dell’estate è quello di preparare e gustare piatti nuovi, sfruttando la varietà infinita di frutta e verdura che la natura ci dona in questo periodo. Possiamo testare nuove ricette, semplici e veloci, per preparare piatti deliziosi e freschi, adatti a combattere il caldo afoso che assale le nostre città. Ecco un dessert semplice e veloce ma infinitamente buono, che possiamo preparare in 5 minuti senza sacrificare gusto e qualità.

Un dessert di anguria perfetto nelle calde giornate estive

L’ingrediente principale per la nostra preparazione è l’anguria, il frutto estivo per eccellenza, fresco e succoso. Per la buona riuscita della ricetta è importante che sia maturo al punto giusto. Occorrono poi della panna montata, dei semi di vaniglia e delle foglioline di menta. Ecco come procedere.

Ricaviamo un disco di anguria largo e basso come se fosse una torta. Montiamo la panna dolcificando a piacere e aggiungiamo pian piano i semi di vaniglia, aromatici e profumati. Ora spalmiamo la panna sul disco di anguria, anche lateralmente come fosse una vera torta. Infine decoriamo con qualche fogliolina di menta e palline di anguria. Un risultato davvero wow. Ecco pronta la nostra torta di anguria. Basterà tagliarla a fette e gustarla ben fredda.

Una versione ancora più light

Per un versione ancora più leggera possiamo usare solo frutta fresca. Anguria, kiwi, banane, mirtilli, melone, uva. Possiamo variare a piacimento. L’estate ci aiuta con la sua generosa produzione. Ecco come fare. Ricaviamo dei dischi di anguria di diversa dimensione, da sovrapporre l’uno sull’altro come per fare una torta a più piani. Tra uno strato e l’altro decoriamo con frutta diversa. Potremmo cominciare con fettine di kiwi, usare rondelle di banane al secondo strato, acini di uva e mirtilli al terzo per finire con cubetti di melone. Anche in questo caso un risultato davvero wow, un dessert di anguria perfetto anche per chi è a dieta.

Poche calorie

In pochi minuti abbiamo preparato dei dessert coreografici, succosi, colorati e ricchi di vitamine. Ma soprattutto ipocalorici, perché sono a base di anguria uno dei frutti più freschi e dissetanti dell’estate, e con poche calorie. Infatti l’anguria è composta per il 95% di acqua e contiene pochi zuccheri. Una grossa fetta di 300 grammi ne contiene circa 10 grammi. Ma contiene anche potassio, biotina, vitamina A e C. Il che rende il nostro dessert un’ottima fonte di acqua per reidratarci, di vitamine e minerali utili nelle calde giornate estive.

