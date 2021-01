È difficile trovare un dessert che soddisfi la voglia di dolce e al contempo non sia pesante. In special modo dopo i pasti, il dolce è un desiderio normale, ma può appesantire. Spesso apporta un eccessivo quantitativo di grassi e calorie indesiderate. Per questa ragione, un’alternativa sana, leggera e che sia gustosa può davvero fare la differenza.

E se il dessert riuscisse a unire frutta e dolce in una sola preparazione? In questo articolo si svela una ricetta veramente straordinaria con un ingrediente sottovalutato: l’ananas. Con l’ananas in crosta di sale si riscopre questo frutto esotico in maniera innovativa.

Ecco un dessert di ananas per sbalordire e conquistare.

Proprietà benefiche dell’ananas

Il motivo per cui l’ananas viene spesso proposto dai ristoranti come dopo pasto è semplice. Questo frutto esotico ipocalorico possiede capacità depurative incredibili. Ottimo per chi soffre di ritenzione idrica e di conseguenza di cellulite e di gonfiore agli arti.

Inoltre, è un ottimo digestivo specialmente se si deve smaltire un pasto proteico. La sua funzione fibronolitica agisce sui vasi sanguigni, riducendo la vasodilatazione e possibili infiammazioni.

L’ananas in crosta di sale è un incredibile dessert dopo pasto semplice e veloce da preparare.

Buonissimo servito da solo oppure accompagnato da una pallina di gelato o da una crema leggera. Ecco gli ingredienti per cominciare la preparazione:

2 ananas piccoli;

2kg di sale integrale;

olio di semi di girasole o altro olio di semi;

5 albumi;

fiori di lavanda secchi, circa 6 cucchiai.

Procedimento

La prima cosa da fare è foderare con carta da forno una teglia abbastanza capiente e ungerla con dell’olio. Cospargere la carta con i fiori di lavanda e dopo tagliare in due metà gli ananas. Ora queste metà andranno adagiate sulla superficie cosparsa di fiori di lavanda dalla parte tagliata.

Il prossimo passo interessa il sale che deve essere mescolato con gli albumi fino a che i due ingredienti non diventano un composto omogeneo. Si possono aggiungere altri fiori di lavanda a piacimento.

Subito dopo preparare il forno, riscaldandolo a 200°C. Ora le 4 parti di ananas devono essere ricoperte dalla composta di sale e albumi, in fine infornate per circa mezz’ora. Dopo che questo tempo è trascorso, l’ananas può essere sfornato.

Per servirlo, l’ananas deve essere liberato dalla crosta di sale e dalla buccia che avevamo lasciato. Il consiglio è di servirlo tiepido con accanto del gelato o una crema fresca e leggera. Un dolce al cucchiaio insolito ma buonissimo.