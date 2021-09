Preparare un dessert è sempre un piacere per deliziare il palato ma anche e soprattutto perché di solito si prepara in pochissimo tempo e ancora non necessita della cottura in forno. Dopo aver assaggiato l’irresistibile cheesecake al cocco e mirtilli non possiamo che riproporre la ricetta per provare un singolare accostamento tra dolce e salato. Roba da deliziare anche i palati più sofisticati.

Ingredienti:

5 fette biscottate integrali;

1 cucchiaio di olio di cocco;

150 gr di yogurt greco alla vaniglia;

3 datteri;

acqua q.b.

Per condire utilizzeremo mirtilli nella quantità necessaria, come pure crema di nocciole e cocco rapé.

Per la preparazione impiegheremo al massimo 15 – 20 minuti. Poi dobbiamo lasciare a riposo il nostro dolce in frigo per almeno 4 ore. Iniziamo con le fette biscottate integrali che ci consentono di abbattere un poco l’apporto calorico del dolce e, in questo caso, possiamo preferire ai biscotti. Le sgretoliamo e poi le passiamo nel mixer con datteri e olio di cocco fino ad ottenere un impasto omogeneo. Poi poniamo il composto in una ciotola abbastanza capiente, versiamo poca acqua e gradualmente fino ad ottenere omogeneità e compattezza.

Fase due

Procuriamoci dei coppapasta, sono le formine per modellare pasta e impasti freschi e si vendono un po’ ovunque nei supermercati. Poniamo gli stessi su dei piattini da dolce e rivestiamoli all’interno con della carta acetata. In questo modo pensiamo già a come servire il nostro dessert. Un modo per guadagnare tempo e non rischiare sbavature rispetto alla presentazione finale del dolce. All’interno della forma, versiamo dapprima la base di fette biscottate con datteri e olio di cocco, già preparata. A seguire lo yogurt greco e poniamo in frigo per almeno 4 ore.

Decorazione per il nostro dolce

Trascorso il tempo di posa in frigo siamo alle battute finali ed ecco un dessert che combina a meraviglia dolce e salato e si prepara in poco tempo. Dobbiamo solo decorare. Togliamo il coppapasta e la carta acetata e sopra poniamo i mirtilli freschi, una spolverata di cocco rapé e la crema di nocciole. In base ai nostri gusti la crema di nocciole possiamo sostituirla con il cioccolato fondente. La nostra delizia è pronta e perfetta per un break oppure possiamo servirla dopo una cena o un pasto in compagnia di ospiti.