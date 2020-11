Fare bella figura quando si invitano delle persone a cena è molto semplice: basta infatti cucinare un dolce che lasci tutti di stucco. Perciò, ecco la ricetta di un dessert che avvolge il palato che lascerà stupiti ospiti e familiari: la Red Velvet Cake.

Gli ingredienti necessari

Per l’impasto della torta serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

120 g di uova

150 g di burro a temperatura ambiente

375 g di zucchero

1 baccello di vaniglia

30 g di colorante rosso liquido

4 g di sale

300 g di yogurt bianco intero

370 g di farina 00

25 g di aceto di vino bianco

10 g di lievito in polvere

Per il frosting al formaggio, invece, saranno necessari:

520 g di formaggio fresco cremoso

150 g di burro a temperatura ambiente

250 g di zucchero a velo

5 g di scorza di limone

Per decorare, lamponi e meringhe saranno l’ideale.

Ecco come preparare la gustosa red velvet cake

In una planetaria, bisognerà versare il burro e lo zucchero. Si dovrà mescolare fin quando lo zucchero non si sarà sciolto e il burro non sarà montato. Ora, sarà il momento di versare metà delle uova, sbattute. Solo dopo aver amalgamato il composto, si potranno aggiungere le rimanenti. Dopo aver mescolato ancora, bisognerà aggiungere il sale e i semi della vaniglia. A seguire, sarà il turno del colorante rosso. Poi, bisognerà montare per 5 minuti, e successivamente aggiungere anche il cacao.

Dopo aver mescolato con una spatola, con movimento dal basso verso l’alto, sarà il momento di versare lo yogurt e continuare a mescolare. Unire, poi, la farina, mentre si continua a mescolare e infine l’aceto. Quando il tutto sarà amalgamato, andrà riposto in una teglia circolare, coperta con della carta forno. Il tutto andrà messo in forno per un’ora e un quarto, a 175°. Quando sarà trascorso questo tempo, bisognerà capovolgere la torta su un piatto e lasciarla raffreddare.

Ora, ecco i passaggi per il frosting al formaggio

Per prima cosa, bisognerà versare nella planetaria il formaggio con il burro. Poi, sarà il turno dello zucchero a velo e della scorza di limone. Dopo aver mescolato il tutto per 4 minuti, il composto andrà spostato in una ciotola e lasciato riposare in frigo per un quarto d’ora. Intanto, si potrà tagliare la torta in tre parti orizzontali, ottenendo così tre dischi identici. Adesso, basterà riporre la crema in una sacca da pasticcere, e si dovrà iniziare a farcire il dolce dal disco inferiore, spremendo la crema e ricoprendo tutto il disco. Quest’ultimo andrà coperto con il secondo disco, e così via, fino ad arrivare all’ultimo strato. Sulla superficie, si potrà poi decorare tutto con dei piccoli ciuffi di formaggio, con i lamponi e con delle meringhe. Ed ecco un dessert che avvolge il palato che lascerà stupiti ospiti e familiari.