È arrivato il momento di svelare un dessert un po’ alcolico che lascerà gli ospiti a bocca aperta. Un fine pasto delizioso, facile da fare, bello e pronto in soli 15 minuti. Se si hanno ospiti a cena il dolce alla fine è quasi d’obbligo, ma non serve impegnarsi troppo per trovare il giusto dessert: quello facile, ma al tempo stesso buono e d’effetto. Oggi vediamo assieme un dessert allo champagne facile da fare in casa.

La ricetta del sorbetto allo champagne

Il sorbetto solitamente è al limone, ma perché non sbizzarrirsi e farlo leggermente alcolico con lo champagne. Il sorbetto è ovviamente un dolce freddo, si consuma spesso d’estate, però è possibile farlo anche d’inverno. Per fare il sorbetto allo champagne quello che serve è:

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

a) 200 grammi di zucchero;

b) 1 succo di limone;

c) 3 bicchieri di champagne

d) 1 albume di uovo

Le quantità servono per circa 6 persone e la scelta dello champagne è a discrezione dello chef. Prima cosa da fare è versare lo zucchero in una terrina, aggiungere 1 bicchiere d’acqua e mescolare dolcemente per preparare lo sciroppo a freddo. Poi lasciar riposare per 40 minuti. Passati i minuti aggiungere il succo di limone allo sciroppo e poi aggiungere i 3 bicchieri di champagne. Continuare a mescolare.

Ora versare il liquido nella gelatiera e metterla in freezer. Se non si possiede una gelatiera andrà benissimo usare i contenitori per fare i cubi di ghiaccio. Se si ha la gelatiera unire l’albume montato a neve al composto ancora ghiacciato, riporre in freezer e dopo 30 minuti è pronto per essere servito. Per realizzare il sorbetto senza la gelatiera, prendere i cubetti di ghiaccio e frullarli per bene, poi aggiungere l’albume montato a neve. E rimettere in freezer. Ecco un dessert allo champagne facile da fare in casa.

Approfondimento

Ricetta per come fare il sorbetto senza uova.