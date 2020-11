Se si sente la nostalgia della laguna, perché non provare a cucinare uno dei classici della cucina veneziana? Per questo motivo oggi spiegheremo come preparare un delizioso secondo piatto di pesce che piacerà a tutti.

Gli ingredienti

Ecco, di seguito, gli ingredienti occorrenti per circa sei persone:

a) 800 grammi di stoccafisso ammollato oppure congelato;

b) 200 millilitri di latte intero;

c) uno spicchio di aglio, preferibilmente quello di Voghera;

d) un ciuffo di prezzemolo;

e) 200 millilitri di olio extravergine d’oliva;

f) sale fino, quanto basta;

g) pepe nero, quanto basta.

La preparazione

Ecco la semplicissima preparazione per ottenere un delizioso secondo piatto di pesce che piacerà a tutti.

Il primo step da seguire è quello di mettere il pesce in ammollo per almeno 24 ore. In caso non ci fosse tutto questo tempo disponibile, è meglio propendere per i tranci di baccalà congelato.

Adagiamo il pesce in una casseruola ben capiente e ricopriamolo con 200 millilitri di latte intero e acqua fredda. Portiamo ad ebollizione e lasciamo cuocere per una ventina di minuti. Scoliamo il baccalà ed eventualmente puliamolo da lische e pelle residue.

Rendiamo il composto il più molle possibile tritandolo con un coltello da cucina e mescolandolo energicamente con un cucchiaio. Aggiungiamo 200 millilitri di olio extravergine di oliva a filo, come se si trattasse della preparazione della maionese.

Aggiustiamo di sale e pepe il paté che abbiamo appena ottenuto. Laviamo un ciuffo di prezzemolo e tritiamolo finemente. Facciamo lo stesso con l’aglio. Inseriamo entrambi gli ingredienti nel pesce e amalgamiamoli bene.

Et voilà, ecco pronto questo favoloso piatto da servire accompagnato dalla polenta.

In questo articolo abbiamo spiegato come preparare un delizioso secondo piatto di pesce che piacerà a tutti. Consigliamo di non perdetevi altri utili consigli riguardanti l’ambito culinario. Ecco, ad esempio, questo articolo dedicato alla preparazione di un delizioso dolce autunnale, la torta di zucca.