Alla ricerca di un gustoso spuntino per ravvivare i pomeriggi? La Redazione di ProiezionidiBorsa viene in aiuto dei Lettori anche questa volta.

Oggi propone una ricetta semplice, velocissima e sana. Da realizzare magari con l’aiuto dei bambini di casa. Il risultato finale sarà un simpatico dolcetto che ricorda molto gli struffoli della tradizione napoletana. La differenza è che in questo caso non ci sarà niente di fritto. Anzi, la cottura si fa al forno.

Con la ricetta di oggi si realizzerà, insomma, un delizioso, sano e velocissimo snack per la merenda con solo due inaspettati ingredienti. Tra l’altro si tratta di una ricetta priva di uova, farina, olio. E altri cibi difficili da digerire. Tutto quello che occorre sono ceci e miele!

Gli ingredienti per realizzare il delizioso snack

Ecco, dunque, il necessario per realizzare questo semplice ma goloso spuntino. Degli snack dolci di ceci al forno da preparare in un attimo.

Occorre un barattolo di ceci. Poi cannella, zucchero di canna e amido di mais a piacere. Un paio di cucchiai di olio di cocco e la stessa quantità di miele. Va bene qualsiasi tipo, che sia di acacia o millefiori. Si può personalizzare la ricetta secondo i propri gusti.

Basterà circa mezz’ora per realizzare questo spuntino goloso. In più, sarà facile anche per i bambini e senza sporcare troppo.

Non servono particolari strumenti in cucina. E chi si sente particolarmente ispirato potrà provare anche qualche variante. Ma di base è tutto molto facile.

Il procedimento, tutto pronto in poco tempo

Ecco il procedimento.

Pulire i ceci sotto acqua corrente. Stenderli su un panno pulito, o su carta assorbente, e asciugarli. Sbucciarli e metterli in una ciotola.

Aggiungere la cannella, lo zucchero e l’amido di mais. Infine, l’olio di cocco. Mescolare bene il tutto. E poi infornare a 180 gradi per 25 minuti.

Aggiungere un po’ di miele e di nuovo infornare per cinque minuti.

Un delizioso, sano e velocissimo snack per la merenda con solo due inaspettati ingredienti è pronto per essere gustato!