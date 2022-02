San Valentino è ormai alle porte e molti hanno dei dubbi su dove uscire a cena per festeggiare il proprio legame amoroso. Però a volte lo sforzo che si mette nel preparare qualcosa vale di più di una bella cena al ristorante. Per questo oggi proponiamo una ricetta da provare a casa. È infatti possibile proporre un delizioso primo piatto di mare con cui stupire chi amiamo di più per le occasioni importanti. Vediamo insieme di che cosa si tratta e come possiamo portarlo in tavola.

La lista ingredienti necessaria

1 dado vegetale;

1 spicchio di aglio;

90 grammi di cipollotto fresco;

1 chilo di cozze;

erba cipollina tritata q.b.;

60 grammi di erba lemongrass;

240 grammi di pasta corta, preferibilmente mezze maniche rigate;

olio extravergine d’oliva q.b. ;

150 grammi di patate;

pepe nero q.b.;

1 peperoncino fresco;

sale fino q.b.;

1 chilo di vongole.

Un delizioso primo piatto di mare con cui stupire il proprio innamorato a San Valentino

Il primo step da effettuare è la pulizia di cozze e vongole. Per pulire le prime bisogna prima sciacquarle e poi rimuovere ad una ad una le barbe. È necessario anche limare con un coltello o con una spugnetta abrasiva la superficie dei gusti. Poi prendere un tegame, ungerlo con un filo di olio e mettere a rosolare uno spicchio di aglio pulito.

Inserire le cozze e lasciarle a cuocere a fiamma viva con coperchio per 5 minuti. È importante che le cozze si aprano. Metterle da parte e poi sgusciarle, tenendo da parte il sughetto che hanno creato nel processo di cottura.

Pulire poi le vongole togliendo quelle aperte o rotte. Riporle in uno scolapasta e sciacquarle con acqua abbondante per più volte in modo da rimuovere le impurità. Lasciarle poi a mollo per alcuni minuti fino a cambiando l’acqua fino a quando non risulterà pulita.

Prendere poi un’altra pentola e sempre con olio e aglio mettere a saltare le vongole con il coperchio per 5 minuti. Sgusciarle e conservare il liquido allo stesso modo. Mettere a scaldare il brodo, aggiungendo anche al suo interno la lemongrass dopo averlo pulito e fatto a pezzetti. Mettere su l’acqua per la pasta e filtrare i liquidi di cottura di cozze e vongole. Salare quando arriva all’ebollizione e scolare tenendo indietro la cottura di due o tre minuti.

Risottare all’interno del bagnetto precedentemente filtrato, aggiungendo man mano mestolate di brodo. Inserire i frutti di mare sgusciati e servire.

