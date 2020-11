L’autunno offre dell’ottima verdura di stagione: ad esempio i broccoli e la zucca. Oggi usiamo questi due ingredienti per rivisitare un grande classico dei paesi arabi, il “cous cous”. Ecco come preparare un delizioso primo piatto dal sapore orientale da riprodurre comodamente a casa nostra. Scopriamo insieme come prepararlo.

Gli ingredienti

Cosa bisogna avere in casa per preparare un delizioso primo piatto dal sapore orientale da riprodurre comodamente a casa nostra? Ecco un eventuale lista della spesa:

a) cous cous, 250 grammi;

b) zucca, 350 grammi;

c) aglio, quanto basta;

d) sale, quanto basta;

e) feta, 150 grammi;

f) mezza cipolla;

g) olio extravergine di oliva, quanto basta;

h) un broccolo.

Il procedimento

Ecco, ora siamo pronti per la preparazione di un delizioso primo piatto dal sapore orientale da riprodurre comodamente a casa nostra.

Laviamo il broccolo e tagliamo via le parti di scarto, riducendolo in cimette. Puliamo la zucca e tagliamola a piccoli tocchetti. Facciamo sbollentare queste due verdure per circa una decina di minuti.

Tagliamo la cipolla molto finemente e facciamo lo stesso anche con l’aglio. Scaldiamo dell’olio in una casseruola e doriamo questi ultimi due ingredienti. Alla fine aggiungiamo anche i due ortaggi che abbiamo sbollentato.

Facciamo andare a fiamma forte per almeno un’altra decina di minuti. Mettiamo a bollire il cous cous in una pentola di acqua bollente salata per il tempo indicato sulla scatola.

Giriamo qualche volta con una forchetta. Aggiungiamo olio e sale. Nel frattempo tagliamo a cubetti la feta. Una volta cotto il cous cous aggiungiamo tutti gli ingredienti.

Ecco, dunque, spiegata la ricetta per realizzare uno squisito primo piatto dal sapore orientale da preparare comodamente a casa nostra. Sul sito e sui canali social di ProiezionidiBorsa sono presenti diversi articoli che propongono diverse sfiziose preparazioni.

Ad esempio in quest’altro articolo ci occupiamo di un piatto di origine cinese che ha conquistato tutti gli italiani, il riso alla cantonese.