La primavera non è ancora arrivata, ma alcuni di noi hanno già voglia di estate. Possiamo soddisfare questo desiderio ad ora solo tramite la cucina. Scegliamo, dunque, di farci trasportare al mare.

Illustriamo, allora, un delizioso piatto di mare che farà leccare i baffi a tutti i commensali. Parliamo di una splendida pietanza a base di crostacei, le linguine alla busara.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari per quattro persone:

a) 400 grammi di pasta lunga, preferibilmente linguine;

b) prezzemolo, quanto basta;

c) 300 grammi di pomodorini di varietà pachino;

d) due spicchi di aglio;

e) vino bianco per sfumare;

f) sale, quanto basta;

g) pepe nero, quanto basta;

h) 200 grammi di gamberi freschi;

i) olio extravergine di oliva, quanto basta;

l) 200 grammi di scampi.

Il procedimento da seguire

Lavare gli scampi e i gamberi sotto abbondante acqua corrente. Sgusciarne la maggior parte, lasciandone qualcuno intero solo per poter poi guarnire il piatto.

Prendere un tagliere pulito e cominciare ad affettare i pomodorini dopo averli lavati. Poi estrarre l’anima dalle due testine di aglio.

Prendere una padella, cospargerla di olio e accendere il fuoco a fiamma medio-bassa. Buttare poi aglio e pomodorini.

Dopo circa cinque minuti aggiungere i crostacei. Prendere una pentola, riempirla di acqua e quindi metterla sui fornelli. Salarla al bollore e buttare la pasta.

Lasciare saltare il sugo a fiamma viva per altri cinque minuti. Aggiustare di sale e pepe secondo il proprio gusto. Alla fine di questo tempo sfumare con del vino bianco.

Scolare la pasta al dente e poi buttarla all’interno del condimento.

A questo punto prendere il quantitativo desiderato di prezzemolo, lavarlo sotto acqua corrente, sminuzzarlo e poi spolverarlo sulla pasta.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come mettere in tavola un delizioso piatto di mare che farà leccare i baffi a tutti i commensali. Se si desidera scoprire altre fantastiche ricette per rallegrare la famiglia e gli ospiti, consigliamo di consultare questo articolo: “Un antipasto francese semplicissimo da fare che conquisterà tutti i commensali”.