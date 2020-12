Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi portiamo sulle vostre tavole un delizioso piatto caldo semplice da preparare e ottimo da gustare con cui scaldare le serate d’inverno. Ecco come fare per preparare la zuppa valpellinese.

Gli ingredienti

Gli ingredienti necessari:

a) un cespo intero di verza;

b) 400 grammi di pane segale o nero;

c) 300 grammi di fontina;

d) 100 grammi di lardo;

e) 200 millilitri di brodo di carne;

f) 60 grammi di lardo;

g) sale, quanto basta.

Il procedimento

Per prima cosa è necessario avere da parte un buon brodo di carne. Per visionare il procedimento per prepararlo, basta cliccare su questo link. Se il procedimento risultasse troppo difficile o se non ci fosse abbastanza tempo, in alternativa, basta acquistare un buon dado o del brodo già pronto.

Poi bisogna lavare la verza e privarla delle sue parti più dure. Infine basta tagliarla a strisce non troppo sottili.

Prendere la quantità indicata di lardo e tritarla con il coltello fino a ridurre tutto a una crema. Prendere quest’ultima e inserirla insieme al burro dentro a un tegame. Accendere il fuoco e impostarlo su una intensità medio-bassa in modo da far sciogliere tutto.

Quando il composto si sarà liquefatto, aggiungere la verza e farla stufare, coprendo la pentola con un coperchio. Quando la verdura si sarà ammorbidita, spegnere il fuoco e salare se necessario.

A questo punto, prendere una pirofila e ricoprirla di fette di pane di segale. Fare un altro strato farcendo con la fontina e, infine, completare con un paio di mestolate di verza. Continuare a ricoprire gli strati in questo ordine, ricordandosi di lasciare per ultimo quello con il formaggio.

Inserire in forno preriscaldato a 180 gradi per quaranta minuti in modalità statica.

Oggi abbiamo spiegato, dunque, come preparare un delizioso piatto caldo semplice da preparare e ottimo da gustare con cui scaldare le serate d’inverno. Se si è a corto di idee per altre occasioni basta consultare la nostra rubrica dedicata alla cucina.